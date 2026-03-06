Juana Tinelli apuntó contra quienes critican su cuerpo: "Yo ya acepté"

Juana Tinelli muestra su cuerpo sin pudor en redes sociales y lo hace con una seguridad que pareciera no importarle el qué dirán. Sin embargo, en las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli compartió un sorpresivo mensaje en el que le responde a aquellas personas que criticaron su aspecto físico recientemente.

Juana Tinelli, furiosa con los haters que cuestionan su figura

Juana Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena en redes sociales. Acostumbrada a compartir con sus seguidores imágenes de los looks que elige para producciones, eventos o salidas, donde deja ver su impronta fashionista y su estilo personal, la joven volvió a subir un posteo donde se muestra con un particular outfit.

"Falta un tiempo para que entiendan el porqué de este video…pero estoy explotando de felicidad y de emoción...Por ahora, solo eso puedo decir", escribió la modelo junto al video en el que luce un vestido lencero ceñido en color rojo. El diseño, que combinó una estética sensual y romántica en partes iguales, dejó al descubierto sus piernas, brazos y su escote.

Juana Tinelli

Lejos de hacer foco en el mensaje de Juana Tinelli, los usuarios de Instagram decidieron opinar acerca de su figura. "¿En qué momento este cuerpo se ve saludable?", "Eternas esas piernas", "Veo solo dos prótesis", "Te falta tomar sopa", "Mucha impresión", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió su publicación. Sin embargo, también se hicieron presente aquellas personas que halagaron su belleza y su outfit.

Lo cierto es que Juana Tinelli decidió quedarse con los mensajes negativos y por eso, cansada de lidiar con esto, realizó un irónico descargo: "Veo mucha gente preocupada por mi cuerpo pero al mismo tiempo dicen que no les importa". En este sentido, agregó: "Yo ya acepté que su preocupación es interés. Les toca...".

El descargo de Juana Tinelli

Juana Tinelli, blanco de críticas en redes sociales

En otro posteo, Juana Tinelli volvió a mencionar el tema pero esta vez con otro mensaje donde reafirma que no le afectan este tipo de opiniones. "Les doy el lugar a propósito", escribió junto a una postal en blanco y negro, donde posa de perfil con un look súper canchero compuesto por una campera de jean oversize y unas botas. La fotografía elegida no fue elegida al azar ya que se puede ver sus piernas, la parte de su cuerpo que más críticas recibió en la red social.

El descargo de Juana Tinelli

Cabe mencionar que no es la primera vez que Juana Tinelli recibe una catarata de críticas. En su momento, la joven fue muy cuestionada también por exponer la interna familiar que mantuvo con su padre Marcelo Tinelli y su hermana Candelaria. Lo mismo ocurrió cuando confirmó, durante una transmisión en vivo en febrero pasado, su romance con el influencer Tomás Mazza.

De esta manera, Juana Tinelli volvió a ser cuestionada y apuntó contra quienes critican su cuerpo. "Yo ya acepté que su preocupación es interés", escribió con una cuota de ironía para defenderse de quienes comentaron libremente acerca de su aspecto físico. Además, con sus descargos dejó en claro que no tiene problema en responder cuando los usuarios cruzan el límite.