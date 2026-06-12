Juana Tinelli denunció que sufrió violencia de género: los detalles de la presentación ante la Justicia

Esta madrugada del viernes 12 de junio, Juana Tinelli realizó una denuncia judicial tras un episodio que vivió en un boliche bailable. La joven de 23 años radicó una presentación ante las autoridades por violencia de género, al indicar que recibió un golpe en el rostro por parte de una expareja al momento que se habrían encontrado en inmediaciones del lugar.

Qué dice la denuncia de Juana Tinelli

“Me dio un golpe en la cara”, es la declaración que realizó Juana Tinelli esta madrugada del viernes, al radicar una denuncia por violencia de género. La información la brindó Carlos Salerno en Desayuno Americano (América). "Denunció que esta madrugada recibió un golpe por parte de su expareja, sin lesión visible por el momento, negándose a ser asistida".

Según la denuncia, relizada a las 5:20 de la madrugada,, la joven recibió la agresión al momento que mantenía una discusión con su expareja Bautista Cuiña, y el joven le dio el golpe en el rostro: “Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesion, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”, indicó Salerno.

Si bien desde el establecimiento donde ocurrió la agresión convocaron al SAME, Juana Tinelli no quiso recibir asistencia. Mientras tanto, personal policia buscó al joven en las inmediaciones pero no lograron dar con él. La joven se retiró del lugar junto a amigos y su chofer, y posterioemente se presentó en la comisaría para radicar la denuncia.

“No lograron dar con el imputado, el complejo tiene varias salidas. Hay un testigo que es un empleado de seguridad, que contó que hubo una discusión acalorada entre ambos, veo la discusión no veo la agresión. La fiscalía UFI Norte, dispuso averiguación de lesiones cámaras, declaración, denuncia haber sido golpeada esta madrugada en un boliche", detalló el periodosta. Ahora, personal policial custodia su hogar y presuntamente cuenta con un botón antipánico.

Juana Tinelli y Bautista Cuiña mantuvieron una relación amorosa que blanquearon en septiembre del 2025 y en noviembre del mismo año la finalizaron. Ahora, el joven fue denunciado por la hija del conductor por esta agresión. Por el momento, ninguna de las partes se pronunciaron al respecto.

Si sufrís o conocés a alguien que sufra violencia de género podés comunicarte con la Línea 144