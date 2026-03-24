Revés judicial para Juana Tinelli: detalles de la causa por amenazas

Juana Tinelli vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que trascendieran detalles sobre la causa que inició tiempo atrás por supuestas amenazas telefónicas. La joven había declarado en la Justicia que el empresario Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe, se encontraba detrás de este grave accionar.

Qué pasó con la investigación que inició Juana Tinelli al asegurar que fue amenazada

La familia de Marcelo Tinelli recibió una noticia adversa en el marco de la investigación por la presunta amenaza telefónica que había denunciado Juana Tinelli en noviembre de 2025. Tras una serie de medidas y peritajes, la Justicia detectó inconsistencias en el relato de la joven y falta de pruebas técnicas, por lo que resolvió archivar la causa.

La encargada de dar a conocer la fuerte resolución fue Marina Calabró en Lape Club Social (América TV). La periodista reveló detalles del expediente que había tomado gran repercusión mediática en aquel momento, luego de que Juana Tinelli realizara un extenso descargo en redes sociales apuntando contra su padre. En este sentido, se conoció que Marcelo Tinelli le debe una millonaria cifra a Gustavo Scaglione, quien fue señalado por el clan como el responsable de las amenazas.

Juana Tinelli

Ahora Marina Calabró leyó el documento firmado por el auxiliar fiscal Sebastián Arturo Rusconi, en el que se concluye que, pese a las distintas diligencias realizadas, "no se logró comprobar la materialidad del episodio denunciado". A partir de esta definición judicial, se abren interrogantes sobre lo ocurrido: si la joven faltó a la verdad o si simplemente no logró reunir las pruebas necesarias para respaldar su denuncia.

Cabe recordar que en ese entonces, Juana Tinelli explicó que no pudo aportar el registro de llamadas porque lo había eliminado por miedo luego de recibir la supuesta amenaza. Sin embargo, la fiscalía avanzó con un entrecruzamiento de datos técnicos y determinó que no existían rastros de esa comunicación en las antenas, un elemento clave que suele permitir verificar llamadas incluso cuando han sido borradas del dispositivo móvil.

La fuerte medida que podría iniciar Gustavo Scaglione tras el revés judicial a Juana Tinelli

Con la causa ya archivada, Marina Calabró también señaló que el empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien había sido mencionado como presunto responsable intelectual del hecho, podría iniciarle acciones legales contra Juana Tinelli. Asimismo, no se descarta que la propia fiscalía impulse una nueva investigación para determinar si existió el delito de falsa denuncia. "Lo preocupante es que la pericia informática no pudo determinar siquiera que haya existido el llamado en el rango horario que ella especifica y mucho menos el contenido", expresó la panelista, quien tuvo acceso al contenido judicial.

En la Argentina, una denuncia falsa por amenazas de muerte puede generar sanciones que van desde los 2 meses hasta los 4 años de prisión. Lo cierto es que este tipo de delitos suele ser complejo de probar, ya que la Justicia debe demostrar que quien denunció tenía pleno conocimiento de que estaba mintiendo en su declaración.

De esta manera, se conoció que Juana Tinelli sufrió un revés judicial en la denuncia que realizó a fines de 2025 por supuestas amenazas provenientes, según ella, de Gustavo Scaglione, quien mantiene una fuerte disputa económica con su padre Marcelo Tinelli. Marina Calabró fue la persona que se encargó de brindar los fuertes detalles de la causa por amenazas.