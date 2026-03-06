Pampita y Zaira Nara marcan la tendencia invernal a pura piel con propuestas que reflejan estilos diferentes pero complementarios. Sus looks muestran cómo las texturas y los detalles de lujo se convierten en protagonistas de la temporada, ofreciendo distintas opciones que van desde lo clásico hasta lo audaz.

La temporada invernal se acerca y Pampita y Zaira Nara ya muestran cuáles serán las claves de estilo. Las modelos compartieron imágenes que reflejan cómo la piel, el cuero y las texturas brillantes se convierten en protagonistas de los looks de esta estación. Cada una con su impronta, marcaron un contraste interesante entre lo clásico y lo audaz.

Zaira Nara

En las últimas horas, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram un look que combina modernidad y elegancia, con referencias claras al glamour de los años 2000. Su conjunto se compone de un pantalón metalizado plateado de tiro medio y pierna recta, con textura brillante que refleja la luz.

En la parte superior, luce un top azul corto y drapeado, que deja el abdomen al descubierto y suma frescura y sensualidad. Pero el verdadero protagonista fue un tapado de piel sintética con estampa animal print, voluminoso y llamativo, que aporta lujo al conjunto. Para completar el estilismo, Zaira Nara eligió botas negras de punta fina, que reforzaron el espíritu elegante.

Zaira Nara

La presentadora completó su look con el pelo suelto, con ondas suaves, junto con un maquillaje natural que resalta la mirada; acompañan a la perfección. Como resultado, consiguió un conjunto que se destaca por generar contraste y marcar tendencia, consolidando una propuesta que se destaca en la temporada.

Pampita se robó todas las miradas con un look elegante que marca la tendencia invernal

Por su parte, Pampita optó por un estilismo que refleja elegancia y sobriedad. Su look se centra en un abrigo largo de cuero marrón chocolate, de corte recto y estructura impecable. El diseño incluye un cinturón del mismo material que marca la cintura. El detalle más llamativo es el amplio cuello de piel en tono marrón oscuro.

Pampita

El largo del abrigo llega casi hasta los tobillos y cuenta con una leve abertura frontal, que da movimiento y estiliza la figura. Su atuendo se completó con un peinado pulido con raya al medio, maquillaje natural y aros pequeños, reforzando una estética minimalista y sofisticada. El resultado es un look clásico, donde el cuero y la piel se combinan a la perfección.

La propuesta de las modelos muestra cómo la piel y las texturas se convierten en protagonistas de la temporada invernal. Mientras Zaira Nara apuesta por el glamour con guiños a los 2000, Pampita se inclina por la elegancia clásica y la sobriedad. Ambas propuestas reflejan la versatilidad de las tendencias de la moda invernal.

Pampita

Pampita y Zaira Nara marcan la tendencia invernal a pura piel con propuestas que reflejan estilos distintos y complementarios. Sus elecciones muestran cómo las texturas y los detalles de lujo se convierten en protagonistas de la temporada. La combinación entre lo clásico y lo moderno define un invierno donde la piel y el cuero se posicionan entre los más destacados.

