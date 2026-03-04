Pampita: “Tuve que entender que me dejaron de amar”

Cuando le preguntaron por uno de los episodios más comentados de su vida personal, Carolina "Pampita" Ardohain, respondió con una reflexión que rápidamente volvió a circular en redes en los últimos días. Durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe), la modelo y conductora habló del final de su relación con Benjamín Vicuña y del escándalo mediático que en su momento también involucró a "La China"Suárez. Lejos de revivir el conflicto, eligió enfocarse en lo que aprendió de aquella etapa. Con un tono calmo, explicó cómo logró procesar lo ocurrido.

Pampita y el proceso después de la separación

“Yo creo firmemente que uno puede dejar de amar y hay que saber entenderlo”, expresó en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. A partir de esa idea, Pampita profundizó sobre lo que significó atravesar una ruptura tan expuesta públicamente. “Yo tuve que entender que me dejaron de amar”, dijo con honestidad. Y agregó: “Así que no tenía que perdonar nada, son cosas que pueden pasar”.En la charla también habló del proceso emocional que atravesó después de la ruptura. Según explicó, aceptar lo sucedido fue parte de un camino personal que llevó tiempo.

Pampita

“Hubo un proceso en el medio, obvio, como toda pareja cuando se separa”, reconoció. Sin embargo, remarcó que con el tiempo logró encontrar una mirada más sana sobre lo que había pasado. Para Pampita, comprender que el amor puede terminar también implica aprender a soltar. “Me parece lo más sano entender, soltar”, señaló. Y agregó que esa forma de enfrentar las separaciones también tiene un impacto en la familia. “También enseñarle eso a nuestros hijos”, dijo al referirse a la importancia de transmitirles a los más chicos una manera respetuosa de atravesar los conflictos.

Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez

Pampita y su vínculo actual con la China Suárez

Sus palabras reflejan una postura más reflexiva sobre las relaciones. En lugar de centrarse en el escándalo que rodeó aquel episodio, la conductora eligió hablar de aceptación. Según explicó, entender que los sentimientos cambian fue clave para poder seguir adelante. La separación ocurrió en medio de un fuerte escándalo mediático que involucró también a "La China" Suárez. En aquel momento trascendió que la modelo encontró al actor en el motorhome durante el rodaje de El hilo rojo, situación que derivó en la ruptura de la pareja y en una enorme repercusión. A partir de ese episodio se sucedieron versiones, declaraciones y una fuerte cobertura mediática.

Con el paso del tiempo, Pampita también dejó en claro cómo es hoy su relación con La China. Aunque en su momento la historia generó una enorme repercusión mediática, actualmente mantienen un trato cordial por un motivo muy claro. “Yo tengo una muy buena relación con Eugenia porque somos las dos madres de chicos que son hermanos”, explicó en otras entrevistas. La conductora señaló que la dinámica familiar terminó imponiendo un vínculo de respeto entre ambas. Cumpleaños, celebraciones y encuentros familiares hacen que coincidan con frecuencia. Así, una historia que durante años ocupó titulares terminó transformándose en una reflexión sobre el amor, el tiempo y la importancia de aprender a soltar.