La historia de amor de Andrea del Boca y Gerardo Sofovich: bajo perfil, secretos y elogios

La aparición pública de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada generó una indefectible apertura a su pasado, no sólo de su trayectoria en la actuación, sino también por amores del pasado. Aunque el prontuario amoroso de la actriz suele estar asociado a relaciones que no prosperaron, en las últimas horas volvió a tomar fuerza una historia poco recordada: el supuesto romance oculto que habría mantenido con el recordado Gerardo Sofovich.

Así fue la romántica cena entre Andrea del Boca y Gerardo Sofovich

Corría el año 2002 cuando Andrea del Boca y Gerardo Sofovich fueron capturados infraganti en el prestigioso restaurante La Bourgogne del Hotel Alvear ubicado en Recoleta. La icónica artista de telenovelas y el histórico productor de televisión y teatro habían compartido una velada de lo más romántica ese 18 de octubre, fecha en la que la participante de GH cumplía 37 años.

Andrea del Boca | Instagram

Por aquel entonces, Sofovich tenía 65 años y era uno de las personalidades más destacados del ambiente artístico y de la pantalla chica. Siempre seductor y con un sofisticado perfil, agasajó a la mamá de Anna Chiara con una rosa roja; un detalle que resaltó su impronta romántica y caballerosa.

La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para Andrea del Boca

Cabe destacar que la diferencia de edad entre Andrea del Boca y Gerardo Sofovich no pesó en los meses que duró su idilio, ya que la reina de los culebrones tenía experiencia en noviazgos con hombres más grandes que ella. Tal es el caso del actor José Luis Rodríguez, conocido popularmente como Silvestre, y el director Raúl de la Torre. En este marco, en aquel entonces, se incrementaban los rumores acerca de un vínculo amoroso entre Del Boca y el conductor del programa Hacete la América (América TV).

Andrea del Boca y Gerardo Sofovich | Captura de YouTube

Su ajetreada agenda laboral le impedía a la hija de Nicolás del Boca poder contar con tiempo libre para asistir a programas o, bien, compartir encuentros con su entorno más cercano. Sin embargo, tras ese interminable abrazo en el ciclo antes mencionado al cual asistió como invitada, sumado a las salidas íntimas con el fallecido referente televisivo, generó un revuelo en el mundo del espectáculo.

Pero, en paralelo, tanto Andrea como Gerardo desmentían estas versiones, aunque aumentaban el coqueteo mediático. “Es un tipo bárbaro, un creador increíble, talentoso, siempre ingenioso, sensible, seductor, caballero, lo admiro y lo quiero mucho. Siempre dije que estar con personas adultas me aporta madurez, no hablo de la diferencia de edad, sino de su sabiduría”, declaró en aquel momento la artista. Por su parte, el célebre guionista, explicó: “Ella es una mujer que encantaría a cualquier hombre y sin dudas lo enamoraría. Siento una gran admiración por Andrea, pero no somos novios”.

Andrea del Boca y Gerardo Sofovich | Captura de Youtube

Finalmente, respecto a esa emblemática cena en la que fueron capturados infraganti, Gerardo respondió con su tan característica cintura y habilidad para evadir a los paparazzi. En concreto, reveló que sólo se trató de una reunión amistosa y que la había invitado a salir ya que no pudo asistir al festejo familiar debido a la superposición de su agenda laboral. “Es una gran amiga y nos queremos mucho. ¿Si estamos enamorados? Ojalá eso ocurriera”, sentenció en aquel entonces dejando la puerta abierta a un cambio de planes entre ambos.

Con el paso del tiempo, aquella escena quedó como una de las tantas anécdotas que se instalaron en el espectáculo. Entre rumores, actitudes cómplices y declaraciones diplomáticas, la relación entre Andrea del Boca y Gerardo Sofovich nunca terminó de confirmarse públicamente, pero sí dejó una historia que todavía despierta curiosidad. Hoy, con la actriz nuevamente en el centro de la lupa mediática, este capítulo -que parecía olvidado- vuelve a salir a la luz como parte de los hombres que conquistaron su corazón.

NB