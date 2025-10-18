De qué vive Daniela Christiansson, la esposa suiza de Maxi López: reconocida en toda Europa, con marca propia y millones de seguidores

Daniela Christiansson tomó más relevancia en los medios luego de que su esposo Maxi López decidiera quedarse más tiempo en la Argentina para estar cerca de sus tres hijos, fruto de su relación pasada con Wanda Nara, y participar de Masterchef Celebrity. La modelo vive en Suiza junto a su hija Elle, de dos años, y espera ansiosa la llegada de su segundo hijo.

A qué se dedica Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López y madre de sus hijos

Daniela Christiansson y Maxi López están juntos desde 2014, y son padres de Elle y de un bebé en camino. La pareja vive en Suiza y lleva sus negocios en el viejo continente. En los últimos días, la esposa del exfutbolista se volvió protagonista de titulares y opiniones de la gente en las redes sociales. ¿El motivo? Ella continúa en su hogar transitando la recta final de su embarazo mientras su pareja sigue en la Argentina participando de Masterchef Celebrity y compartiendo tiempo con sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino.

Sin embargo, la propia Daniela Christiansson aclaró mediante un comunicado en su red social que se encuentra bien de salud y que acompaña la decisión de Maxi López. Además, tiró por tierra los rumores de mala relación con Wanda Nara y aclaró que no puede venir al país porque se encuentra en la última etapa de gestación de su segundo hijo.

Maxi López y Daniela Christiansson junto a su hija Elle

Sus respuestas y la forma cordial que escogió para contestar cada comentario que suele recibir llamó mucho la atención. Asimismo, hizo que muchas personas pusieran el foco en qué se dedica y cómo es su vida en Suiza. En la descripción de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón de personas, Daniela Christiansson describe su contenido como "abrazando a la maternidad", "viajes", "belleza" y "corazón sustentable".

Allí comparte fotos de su día a día con su pequeña, su pasión por viajar y conocer diferentes partes del mundo, y los importantes eventos a los que asiste. Es modelo desde los 15 años y trabajó para las mejores casas de moda europeas como Christian Dior, Nina Ricci e Yves Saint Laurent.

Daniela Christiansson

Su desempeño en las pasarelas la llevó a ganar reconocimiento en su país, por lo que suele ser entrevistada por importantes medios de Suiza. Además, su gusto por la moda y su camino en la industria textil hicieron que comenzara un proyecto de e-commerce de productos sustentables llamado Econess.

En una entrevista que brindó Daniela Christiansson a Para Ti en 2022 contó con gran entusiasmo sobre su negocio: "Siempre sentí pasión por la naturaleza (...) Y finalmente puse mi e-commerce para vender ropa sustentable o slow fashion, cosmética orgánica, baby collection y también para la casa".

Daniela Christiansson

De esta manera, Daniela Christiansson, la esposa suiza de Maxi López, cosechó los frutos de su exitosa carrera como top model internacional, es reconocida en toda Europa, posee una marca propia y cuenta con el apoyo de millones de seguidores que siguen de cerca su vida en Suiza, lugar donde nació y se prepara para tener a su segundo hijo.