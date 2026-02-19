Filtraron el contrato que firmaron los participantes de Gran Hermano y estalló la polémica

Gran Hermano vuelve con una edición perfecta para los fanáticos del formato. El lunes 23 de febrero comienza la Generación Dorada, donde serán las celebridades los que se pondrán a prueba entre el encierro y las polémicas de la casa más famosa de la Argentina. Santiago del Moro será nuevamente su conductor, y fue el encargado de contar los detalles de los cambios que hubo. Sin embargo, en las últimas horas, el escándalo explotó cerca de la producción, cuando se dio a conocer el contrato que los participantes deberán firmar.

El polémico contrato de los participantes de Gran Hermano

Gran Hermano es el desafío más importante de todo el mundo, y diferentes valientes apuestan todo para poder ser parte de esta experiencia increíble. Cámaras 24/7, peleas, pruebas, y la convivencia, son solo algunos de los aspectos por los que deberán pasar esta nueva Generación Dorada, que llega el 23 de febrero. Es en este contexto que, en el streaming Ya fue Todo, Alejandro Castelo decidió filtrar el contrato que ellos debieron firmar antes de ingresar al certamen y estalló la polémica.

“Otorgo mi consentimiento expreso para ser filmado, grabado o fotografiado para que las filmaciones, grabaciones e imágenes resultantes sean exhibidas, reproducidas o publicadas por Kuarzo y el canal que lo trasmita. Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal serán los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales", leyó en vivo. Muchos de los presentes quedaron sorprendidos, y el periodista agregó que estos requisitos no se limitaban solo a la República Argentina, sino que seguía en otros países. "Es muy fuerte", opinaron.

Gran Hermano, Generación Dorada: todos los cambios en el juego

La nueva edición de Gran Hermano trajo muchos cambios en la casa más famosa de la Argentina, y en algunas reglas del juego. En el jardín, se despidieron de la clásica pileta para transformarlo a una playa artificial, siguiendo las nuevas tendencias. En el certamen, se agregaron placas para las "plantas", o los jugadores que pasen desapercibido, el caño, y una nueva distribución de placas y votos para hacer más dinámico el formato.

Los cambios en Gran Hermano

Los usuarios y fanáticos del reality no dudan en expresar sus comentarios y opiniones, respecto a las noticias que salen alrededor. Gran Hermano generación Dorada es la nueva apuesta para el 2026, donde las celebridades y los jugadores más arriesgados apuestan para llevarse el premio mayor. Sin embargo, el contrato que deberán firmar generó polémica sobre la producción, cuando se dio a conocer en un streaming, volviendo a provocar dudas sobre los fanáticos.

