Detuvieron al príncipe Andrés

En el día de su cumpleaños número 66, seis patrulleros de la polícia de Thames Valley arribaron a la residencia del príncipe Andrés en Norfolk y para detenerlo. El procedimiento se realizó sin probleas y el hombre fue trasladado a una dependencia policial, encontrándose bajo custodia. En las últimas horas, medios de comunicación de Inglaterra confirmaron que el hermano del rey Carlos III está acusado de mala conducta en cargo público, investigado por compartir información confidencial con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés detenido: la acusación

En los últimos meses, el nombre del príncipe Andrés nuevamente tomó relevancia. Años atrás, el hombre había sido relacionado con el pedófilo Jeffrey Epstein, siendo señalado por víctimas como participantes de las aberrantes fiestas que organizaba el empresario, con quien tenía una estrecha amistad, pero no fue hasta octubre pasado que el rey Carlos III tomó la decisión de despojar a su hermano de sus títulos reales, honores militares, el tratamiento de "Su Alteza Real" y la expulsión de su residencia de Royal Lodge.

El monarca se vio presionado por la sociedad ante la vinculación de Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein, que resurgió tras el desarchivo por parte de Estados Unidos de los documentos de la causa contra el empresario que fue acusado de abuso sexual y tráfico de menores, que murió en 2019 durante su detención. Sin embargo el despojo de los títulos no era suficiente y se esperaba el accionar de la Justicia.

Finalmente, este jueves 19 de febrero, Andrés fue detenido. Fue la policía de Thames Valley, quien informó sobre el procedimiento, sin exponer el nombre del detnido, pero poco tardó en conocerse que se trataba del expríncipe. "Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", dice el comunicado policial.

Por su parte, el subjefe de polícia, Oliver, Wright, señaló que se inició una investigación por la denuncia de mala conducta en un cargo público, lo que derivó en esta detención. "Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y brindaremos actualizaciones en el momento oportuno", cerró.

El marco de esta investigación es el caso Jeffrey Epstein, detenido y fallecido en 2019, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de niñas menores de edad, en los que estarían involucradas personas de renombres, de diversos ámbitos. Andrés fue uno de los señalados, denunciado por una de las víctimas y posteriormente se difundieron fotos de él en el interior de las propiedades del empresario, con diversas jóvenes.

Además, a finales del 2025 el Departamento de Justicia de EE.UU desarchivó los documentos de la causa, lo que incluyó la difusión de mails, fotos y videos comprometedores. Presuntamente en este contenido de las comunicaciones con información confidencial entre Andrés Mountbatten-Windsor y Jeffrey Epstein son las que hoy derivó en la detención del expríncipe.