El comunicado del rey Carlos III tras el arresto de su hermano Andrés: “La Justicia debe seguir su curso”

Este 19 de febrero, el príncipe Andrés fue detenido por la policía británica, en medio de las sospechas y acusaciones de su vínculo con Jeffrey Epstein. La realidad es que su complicado presente policial fue tema de conversación de los últimos meses, y punto de críticas contra la Casa Real. El rey Carlos III fue investigado por el Parlamento británico y, en ocasiones, salió a hablar en defensa de la justicia, dejando en claro la postura de la familia real. Sin embargo, al darse a conocer la noticia del arresto, el monarca no dudó en emitir un comunicado.

El comunicado del rey Carlos III tras arresto de su hermano Andrés: “La justicia debe seguir su curso”

El rey Carlos III y la familia real expuso su postura frente al complicado presente de su hermano Andrés, sobre todo luego de que él renunciara a sus títulos y fuera desalojado de su residencia en el Royal Lodge. Sin embargo, la historia dio un vuelco cuando, este 19 de febrero, se dio a conocer que el sospechoso fue detenido, en el contexto del caso de Epstein. De esta manera, el monarca no dudó en emitir un comunicado y exponer la profunda preocupación sobre la noticia de Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual se investiga esta cuestión de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes. En esto, como he dicho antes, cuentan con nuestro pleno y sincero apoyo y cooperación”, se lee en el mismo que compartieron diversos medios de comunicación. Finamente, dejó en claro su lejanía de Andrés y decretó: “La ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”.

La detención del expríncipe Andrés: acusaciones y posible sentencia

El arresto del expríncipe y duque de York, Andrés, se produjo en su residencia de Sandringham, el 19 de febrero, mismo día de su cumpleaños 66. El hermano del rey Carlos III era sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público", debido a filtración de información confidencial, vínculos con el caso Epstein, y denuncias de agresión sexual. Por el momento, el proceso se encuentra en una fase de investigación activa, por lo que no existe aún una sentencia dictada, pero la noticia impactó a todos los usuarios, volviéndose viral en pocos minutos.

Los escándalos alrededor de Andrés Mountbatten-Windsor puso en la mira mediática a la Casa Real británica, por lo que el rey Carlos III no dudó en emitir un comunicado, dejando en claro su lejanía de su hermano. Allí expuso su pedido de que la justicia siga su curso y recalcó el apoyo que está dispuesto a brindar alrededor del caso. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar a conocer su opinión, decretándolo como la problemática internacional central de este jueves.

