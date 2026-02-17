Lionel Messi recibió lujoso reloj de un magnate indio: cuánto cuesta

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena internacional, aunque esta vez, lejos de una cancha. Durante su paso por la India, el rosarino recibió un regalo que rápidamente se volvió viral: un reloj de lujo reservado para muy pocos en el mundo y asociado a la élite global.

Lionel Messi

El obsequio de Lionel Messi no pasó desapercibido por su diseño ni por su precio. Se trata de una pieza de alta relojería que combina ingeniería extrema, materiales de última generación y una producción ultralimitada, lo que lo convierte en un verdadero objeto de colección.

Cuánto cuesta el reloj que recibió Lionel Messi

El reloj que recibió Lionel Messi es un Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition”, una de las piezas más emblemáticas de la marca suiza. Según estimaciones del mercado internacional, su valor ronda los 1,1 millones de dólares, aunque la cifra puede variar dependiendo del circuito de reventa.

El especialista en relojería Pablo Ferlazzo explicó que el precio no se define solo por el nombre de la marca. En este caso, confluyen varios factores clave: la complejidad del tourbillon, el uso de materiales técnicos como la nanofibra de carbono, la arquitectura del mecanismo y, sobre todo, la escasez. Esta versión fue producida en una edición limitadísima de apenas diez unidades, lo que dispara su valor entre coleccionistas.

Quién es el magnate indio que le hizo el regalo

El reloj de Lionel Messi fue un obsequio de Anant Ambani, uno de los empresarios jóvenes más influyentes de la India. Es el hijo menor de Mukesh Ambani, líder de Reliance Industries, la mayor corporación privada del país asiático.

Lionel Messi y Anant Ambani

Anant Ambani ocupa un rol cada vez más activo dentro del grupo familiar, con participación en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y retail. El gesto hacia Lionel Messi no solo refleja admiración personal, sino también el cruce entre dos mundos de máxima exposición global, el del fútbol y el de las grandes fortunas internacionales.