Un nuevo escándalo explotó entre la China Suárez y Wanda Nara. En medio de la guerra legal de la conductora con Mauro Icardi, la nueva pareja polémica deja de qué hablar entre los usuarios de las redes sociales con sus viajes de lujos y regalos exclusivos. Es por eso que la modelo apuntó contra ellos y volvió a encender la pelea. Zaira Nara no se quedó atrás de esta situación, y en los Premios Ídolo dejó un picante comentario que no pasó desapercibido.

Wanda Nara vs. La China Suárez: el polémico comentario de Zaira Nara sobre el bolso gate

El viernes 31 de octubre, Wanda Nara explotó de enojo y lanzó un extenso descargo en las redes sociales. Luego de que la China Suárez diera a conocer que Mauro Icardi le consiguió un exclusivo bolso Louis Vuitton rosa, la conductora de MasterChef se pronunció en contra de ambos, sobre todo acusando a su exesposo de ignorar a sus hijas en los días más importantes para ellas y dejarlas sin regalos. De esta manera, el debate y la polémica entre ambos apareció y los usuarios fueron testigos de esta situación.

Sin embargo, no quedó todo en palabras en sus Instagram. Durante la noche, se celebraron los Premios Ídolo y Wanda fue una de las celebridades que se llevó una terna especial. Fue en ese momento que hicieron referencia a esta nueva pelea entre ella y la pareja mediática, y Zaira Nara decidió no quedarse callada. La hermana de la conductora no duda en acompañarla en todas las situaciones que vive, sobre todo en medio de esta polémica separación. Pero también se permite lanzar polémicos comentarios que la ponen en la mirada de todos.

En cuando Wanda subió al escenario, se encontró con que, en lugar de un premio, había una mini bag amarilla. Zaira, quien fue conductora de la noche, le explicó que era debido a que era auspiciado por una reconocida marca para el cabello y el cuidado corporal, pero que la terna estaba en el interior. Grego Roselló no quiso que pasara desapercibido y comenzó: "Vos que tenes pocas". Pero, Zaira Nara decidió hacer referencia a la reciente pelea y lanzó un polémico comentario que dejó de qué hablar. "Es una edición limitada", dijo picante.

Este momento no pasó desapercibido en las redes sociales, y los usuarios dieron sus opiniones al respecto. La guerra entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar y pareciera nunca llegar a un final. Mientras la pareja se encuentra en Turquía, aún en negociaciones y luchas judiciales contra la conductora, la modelo hace crecer su vida en la Argentina y no deja pasar ocasión para hacer referencia públicamente al momento que vive.

A.E