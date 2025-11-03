La amistad entre Nicolás Vázquez y Gonzalo Gerber quedó completamente en el olvido tras el blanqueo de romance entre el actor y la actriz Dai Fernández. El bailarín, que en la actualidad forma parte del staff de Cazzu, se vio sumamente molesto por la presunta “traición” entre quien fuera su compañero de elenco en Tootsie y su expareja. Es por eso que tomó una tajante decisión para alejarse de la dupla que protagoniza la puesta teatral Rocky.

Gonzalo Gerber y una decisión que habla por sí sola

Cuando Nicolás Vázquez comienza su proceso de separación de Gimena Accardi, Dai Fernández todavía se encontraba en pareja con Gonzalo Gerber, con quien llevaba una relación de siete años. En paralelo al divorcio de los queridos actores, la intérprete decidió también dar por finalizada su convivencia y su vínculo sentimental con el bailarín. Esta situación generó que entre los ensayos y allegados a la dupla teatral se comience a fogonear el rumor de que Nico y Dai estaban juntos.

Dai Fernández, Nicolás Vázquez y Gonzalo Gerber | Instagram

En este contexto, un dato no menor comenzaba a opacar esta incipiente unión: el ex de Gimena Accardi era amigo de la pareja entre Dai y Gonzalo. Una situación no menor si se tiene en cuenta el lazo de cercanía que los unía, al menos a los tres protagonistas de esta historia. A modo de ejemplo, los mensajes en redes sociales eran un fuerte testimonio de esto.

La dramaturga solía realizar comentarios halagando el amor entre Gimena y Nicolás, mientras que él le devolvía la gentileza en las postales que compartía Dai junto a Gonzalo. Estos cariñosos idas y vueltas se terminaron cuando la dupla actoral blanqueó a principios de octubre su noviazgo, algo que tuvo repercusiones directas en el bailarín que dejó de seguir a su ex y a su actual enamorado en sus respectivas cuentas de Instagram.

Gonzalo Gerber | Instagram

En una era donde un simple me gusta o el hecho de seguir a alguien en redes se convierte en un claro testimonio, este accionar no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales que notaron esta drástica decisión en señal de enojo. En contraposición, la flamante pareja sí sigue a Gerber, lo que afirma aún más que Gonzalo no los perdona por sentirse traicionado por su examigo.

Gonzalo Gerber | Instagram

Gonzalo Gerber desconsolado al enterarse del noviazgo de Nicolás Vázquez con Dai Fernández

A mediados de octubre, en Puro Show (eltrece) aseguraron que Gonzalo Gerber estaría atravesando un duelo difícil tras la ruptura con Dai Fernández. No solo perdió a quien fuera su compañera de vida, sino que tuvo que improvisar una mudanza.

Nicolás Vázquez | Instagram

“La separación no fue en buenos términos. Ellos vivían en ese departamento y ahora Gonzalo está re mal porque perdió a su novia y tuvo que salir a buscar un lugar para vivir mucho más chico", aseguró en aquel momento Pampito. En esta línea, Matías Vázquez lanzó: "No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja".

Dai Fernández y Gonzalo Gerber | Instagram

Pese a la rabieta de Gonzalo Gerber por la actual situación sentimental de su ex, Nicolás Vázquez y Dai Fernández viven libremente su incipiente amor caminando completamente enamorados en las calles de la ciudad. Una situación impensada hace tan solo dos meses atrás donde el bailarín no se veía venir este sorpresivo plot twist que lo descolocó por completo.

