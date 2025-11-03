Juanita Tinelli está en el centro del escándalo mediático, luego de haber denunciado que estaba recibiendo amenazas de muerte. La joven se volvió tendencia en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en dar sus diferentes opiniones. La familia tuvo sorpresivas reacciones respecto al tema, pero Marcelo Tinelli decidió tomar medidas de seguridad a su alrededor. Sin embargo, una de las más extrañas actitudes la tuvo Guillermina Valdés. Mientras el escándalo se desataba, ella no dudó en mostrarse en Instagram, y generó dudas sobre su reacción.

Guillermina Valdés, Juanita Tinelli, Marcelo Tinelli

En medio del escándalo familiar, Guillermina Valdés tuvo una extraña reacción

Juanita Tinelli denunció que recibió fuertes amenazas en contra de su integridad y su familia. La Justicia tomó cartas en el asunto y le brindó un botón antipático, pero ella no dudó en exponerlo en las redes sociales, al igual que al resto de los integrantes. Marcelo Tinelli fue de los primeros en reaccionar y tomó medidas de seguridad ante su círculo. Rápidamente, ambos fueron a la casa que tienen en Uruguay, junto al Tirri y parte de su núcleo familiar, protegidos por un gran despliegue de efectivos.

Sin embargo, no todos los integrantes tuvieron esta reacción de protección. Mientras que algunos acompañaban a la modelo en este momento tenso, otros se distanciaron de su círculo o de la denuncia. Guillermina Valdés sorprendió a las redes sociales con una extraña reacción, y dio de qué hablar a todos los medios de comunicación. Mientras se llevaba a cabo este despliegue y el escándalo crecía, ella se mostró en un momento de paz junto a su hijo, Lorenzo. En sus historias de Instagram, mostró las postales de un domingo relajado, en los bosques de Palermo, y luego paseando a su perrito en el parque de siempre.

Sin embargo, en Puro Show (eltrece), Angie Balbiani confirmó que la actriz no se habría distanciado como muchos usuarios consideraron en las redes sociales, y, por el contrario, también habría tomado medidas para proteger a su hijo. “Me dicen que Guillermina está tomando precauciones por Lolo”, explicó. De esta manera, expuso que aún hay una interna familiar sin resolver, y que tiene como protagonista a Juanita y a Marcelo. “Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, cerró.

La postal de Guillermina Valdés en medio del escándalo

Por el momento, muchos medios de comunicación aseguraron saber quién fue el responsable de amenazar a la joven. Se apunta a una persona externa a la familia, pero cercana al círculo de ellos. Los usuarios de las redes sociales no tardan en dar a conocer sus opiniones al respecto, y de posicionarse en diferentes lados de la historia. Juanita Tinelli no duda en dar a conocer los mensajes de apoyo que recibe de todos sus seguidores, mientras se mantiene firme frente a la denuncia.

A.E