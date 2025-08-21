Después de muchos años, se supo que Gonzalo Heredia y Luciano Castro terminaron su amistad por Sabrina Rojas

Durante años Gonzalo Heredia y Luciano Castro fueron inseparables dentro y fuera de los escenarios. Compartieron grandes momentos fuera y dentro del escenario. Sin embargo, de un momento a otro dejaron de compartir juntos, algo que llamó la atención de quienes lo seguían. Hoy, después de muchos años, se supo el motivo por el cual los actores decidieron apartarse de la vida del otro.

El origen del conflicto se remonta a la obra Desnudos, en donde compartían elenco junto a Sabrina Rojas -entonces pareja de Castro- y Brenda Gandini, pareja de Gonzalo Heredia. En medio del proyecto, Luciano terminó su vínculo con la actriz, algo que no solo alteró su vida personal, sino las relaciones laborales.

Gonzalo Heredia

El pedido de Luciano Castro a Gonzalo Heredia

Fue Paula Varela en Intrusos quien reveló lo que habría pasado entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Y es que Castro había pedido a Heredía que Sabrina Rojas fuese apartada de la obra. Un pedido que el actor no tomó en cuenta, decidiendo no involucrarse en los asuntos personales de su amigo.

Obra Desnudos

Esa negativa habría sido el punto de inflexión. Luciano Castro se habría molestado por la falta de respaldo de Heredia, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar la obra convencido de que Gonzalo intentaría hacer que se quedara, algo que no sucedió y que, según explicó la periodista, ocasionó que se sintiera traicionado.

La reacción de Gonzalo Heredia que condenó su vínculo con Luciano Castro

Luciano Castro sintió que su amigo lo había abandonado en uno de los momentos más duros de su vida, mientras que por otro lado, Gonzalo Heredia y Brenda Gangini consideraban que la actitud del actor era solo un “capricho” más que un pedido legítimo. Esa diferencia fue la que sentenció uno de los vínculos de amistad más sólidos del medio.

Desde entonces los actores han evitado coincidir, incluso evitado aceptar proyectos profesionales que pudiesen acercarlos, marcando así, el final de su amistad. El vínculo que se destacaba por su complicidad y autenticidad, ahora había quedado marcado por reproches, malos entendidos, reproches y heridas, sin la mínima intención de ser recuperado.