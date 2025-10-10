Escándalo en MasterChef Celebrity: de Evangelina Anderson a Luis Ventura y Wanda Nara, los destratados de la foto promocional

MasterChef Celebrity presentó su nueva imagen promocional, a pocos días del estreno, y generó comentarios por la forma en que aparecen figuras como Evangelina Anderson, Luis Ventura y Wanda Nara. La composición elegida dejó en evidencia ciertos detalles que no pasaron inadvertidos entre quienes siguen de cerca el ciclo.

El escándalo que generó la imagen promocional de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity

En las últimas horas, se conoció la foto promocional de la nueva edición del reality gastronómico y fue analizada en detalle por el equipo de Intrusos (América), donde se señalaron recortes y ubicaciones que no pasaron desapercibidas. “La foto puso los pelos de punta a más de uno, anda a reconocer quién es quién”, comentó Rodrigo Lussich.

En la misma línea, el conductor confundió a La Joaqui con Marixa Balli, y se refirió con ironía al lugar central en el que colocaron a Diego Schwartzman. “Todo bien con el Peque, es un deportista importantísimo, pero no sé si era para colocarlo ahí”, continuó. A su vez, Adrián Pallares y Karina Iavícoli se sumaron a la crítica señalando que a “Evangelina Anderson cuesta reconocerla” y que la confundieron dos veces antes de ubicarla.

Por su parte, en el programa señalaron que muchas de las figuras destacadas que componen esta edición del programa no quedaron conformes con los lugares en los que fueron colocados. “Le dieron un lugar destacadísimo a Maxi López, que nadie entiende”, continuó el presentador. Ante esto, Rodrigo Lussich destacó que esta podría ser por una apuesta para ver cómo rinde el encuentro entre el futbolista y Wanda Nara.

"Wanda está abajo, en primer plano... está como protagonista, obviamente, porque es la conductora. Los tres del jurado, con un destaque y después, atrás de ellos, andá a saber quién es quién", continuaron. Por otro lado, el conductor de Intrusos señaló que para Luis Ventura utilizaron una foto de APTRA y añadió que lo colocaron en un costado: “¡Ventura se cae de la foto!”. Otro detalle que destacaron fue el extraño lugar en el que colocaron a Susana Roccasalvo: “Casi que la tiran de la escalera”, comentó Adrián Pallares.

Wanda Nara

Entre ellos también se destacó Eugenia Tobal, quien ironizó con la publicación de la imagen y subió a su cuenta de Instagram una historia donde escribió: “Encuentren a Euge”. El comentario de la actriz sorprendió a sus seguidores, pero dejó en claro su descontento. Minutos después realizó otra publicación y entre emojis de risa señaló el lugar en el que ella estaba.

Eugenia Tobal

MasterChef Celebrity presentó su imagen promocional y generó comentarios por la forma en que fueron representados Evangelina Anderson, Luis Ventura y Wanda Nara. La composición elegida dejó en evidencia detalles que dieron lugar a distintas reacciones, tanto por parte de los protagonistas como de quienes siguen de cerca el ciclo.

