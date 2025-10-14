A días de anunciar su boda, Cande Ruggeri deslumbró con su look de novia

Cande Ruggeri se convirtió en protagonista de una producción exclusiva de alta costura, donde lució un look nupcial que combinó romanticismo y estilo contemporáneo. La modelo posó con un vestido de novia que resaltó su figura y mostró su estética refinada, mientras los detalles del estilismo se robaron todas las miradas.

Cande Ruggeri

El vestido de ensueño de Cande Ruggeri

Para la sesión de fotos, Cande Ruggeri eligió un vestido de novia estilo sirena de la firma Jano's Atelier, que ajusta la silueta hasta las rodillas y se abre en una cola de encaje estructurada que aporta dramatismo y sofisticación. El traje está confeccionado en tul bordado con apliques florales en relieve, un recurso que combina textura y romanticismo. El corset con escote corazón estructura la parte superior del cuerpo y los bordados transparentes en zonas estratégicas dejan entrever la piel de manera sutil, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y delicadeza.

El look se completó con un velo largo de tul liviano que enmarca la silueta sin restarle protagonismo al vestido y un ramo de flores blancas y verdes que refuerza la estética natural y elegante de la producción. En cuanto al arreglo cosmético, Cande Ruggeri apostó por un maquillaje luminoso, resaltando la mirada y labios en tono neutro, acompañado de un peinado suelto con ondas suaves y raya al medio, ideal para transmitir frescura y sofisticación.

Cande Ruggeri

Cada elemento del estilismo estuvo pensado para resaltar la figura de Cande Ruggeri y mostrar una estética nupcial que combina sensualidad, modernidad y detalles clásicos. El conjunto completo refleja una novia segura y sofisticada, perfecta para una producción que celebra la moda de autor y la creatividad en el universo nupcial.

El mágico momento de Cande Ruggeri

La producción se realizó tan solo un par de semanas después de que Cande Ruggeri anunciara su compromiso con Nicolás Maccari. Mientras posaba frente a las cámaras y compartía cada detalle del estilismo, la modelo expresó un pensamiento personal en sus redes sociales: “Ya estoy imaginando todo”, dejando entrever la ilusión y emoción que acompaña este nuevo capítulo en su vida, mientras continúa mostrando su elegancia y estilo único.