Diego Peretti rompió el silencio sobre la presunta estafa relacionada con Hernán Casciari y su ópera prima: “La muerte de un comediante”

Diego Peretti se refirió públicamente a la controversia que rodea a Orsai, la productora fundada por el escritor Hernán Casciari, luego de que un grupo de socios productores presentara una denuncia por presunta estafa y administración fraudulenta. El actor explicó cuál fue su participación.

Cuál es la acusación a Orsai la productora de la película "La muerte de un comerciante" de Diego Peretti

En el 2025, Diego Peretti no solo fue actor sino que debutó como director de “La muerte de un comediante”, dicho film fue producido por Orsai Audiovisual, productora que está siendo investigada por la justicia, tras la denuncia de 18 personas que aseguraron que invirtieron entre 50 y 3.000 dólares para financiar proyectos audiovisuales mediante un sistema de socios con la promesa de obtener una recompensa superior. Sin embargo, esas ganancias nunca se concretaron y en algunos casos los retornos fueron escasos o insuficientes.

"La muerte de un comerciante", dirigida y protagonizada por Diego Peretti//Instagram

Al respecto, Hernán Casciari negó que existiera un esquema fraudulento y afirmó que los problemas surgidos estuvieron vinculados a errores de gestión. “No acepto que se hable de estafa. Jamás vamos a hacer esto”, afirmó. “Nos equivocamos en un montón de cosas”, admitió, y aclaró que esos errores ocurrieron “de buena leche”. La investigación judicial deberá determinar ahora si existieron responsabilidades penales y económicas en el funcionamiento del sistema de financiamiento.

La presentación judicial incluye varios proyectos de la productora, entre ellos Sala en el paraíso, La uruguaya, Canelones, Cinco guiones y D.A.M. (Mi historia con Diego), Emi On Off y La muerte de un comediante, film en el que Diego Peretti debutó como director. Además, están mencionados otros artistas que participaron en trabajos hechos por la productora de Casciari como Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán, entre otros. Sin embargo, la denuncia no implica necesariamente que todos ellos hayan intervenido en la administración de los fondos o en la relación contractual con los aportantes.

Hernán Casciari//Facebook

Diego Peretti explicó su rol en la productora Orsai de Hernán Casciari, tras la denuncia de estafa

Frente al escándalo, Diego Peretti decidió expresarse a través de sus redes sociales mediante un comunicado en la que detalló las tareas que desempeñó en la película. “Ante las denuncias públicas que involucran a Orsai, quiero aclarar cuál fue mi participación en ‘La muerte de un comediante’”, comienza el escrito.

El actor contó que Hernán Casciari le propuso llevar adelante su debut como director a través de un esquema de financiamiento colectivo que la productora ya había utilizado en otra producción. “Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir La uruguaya’: un sistema en el que quienes aportaban dinero podían participar del proyecto como ‘socios productores’”, indicó Peretti.

Diego Peretti//Instagram

Además, el artista señaló que su vínculo con la empresa fue estrictamente profesional. “Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guión. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”.

Peretti también destacó el compromiso asumido junto al equipo artístico y técnico frente a las personas que habían aportado dinero. “Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, expresó.

Primera parte del comunicado de Diego Peretti//Instagram

En el tramo central de su mensaje, aclaró que ni él ni Javier Beltramino participaron de las decisiones financieras. “Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, dijo.

Finalmente, sostuvo que cumplió con las obligaciones asumidas y reivindicó el resultado artístico de la película: “Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”.

Segunda parte del comunicado de Diego Peretti//Instagram

En medio de la polémica, Pampito en Puro Show reveló que Diego Peretti y Hernán Casciari tuvieron un fuerte cruce que habría llegado a la agresión física. “A mí me contaron algo el fin de semana que Peretti no lo está bancando tanto a Casciari y que, aparentemente, habría llegado a las piñas”, comentó el conductor y aclaró que el hecho habría sucedido antes de las denuncias de estafa. Por el momento la causa en contra de Orsai está siendo investigada por el Juzgado Nacional en lo Criminal N°34 y la Fiscalía N°16.