Diego Peretti confirmó la terrible estafa que sufrió: "Se llevó 20 millones de dólares"

Diego Peretti es uno de los actores más queridos por los espectadores de la industria nacional. Entre sus éxitos se encuentran Los Simuladores, El Reino y Wakolda. Sin embargo, el actor fue centro de atención cuando expuso que sufrió una estafa inmobiliaria millonaria. En los últimos días, decidió volver a contar lo ocurrido y confirmó que aún el gestor se encuentra prófugo y es buscado por la Justicia, no solo de la Argentina.

Diego Preretti

La dura estafa que sufrió Diego Peretti: "Se llevó 20 millones de dólares"

Diego Peretti es un exitoso en el teatro y la industria del cine y la televisión argentina. Sus producciones se vuelven tendencia y muy amadas por un público que lo sigue en los diferentes géneros en los que se propone. Sin embargo, es uno de los actores que habría sufrido más estafas, y que él no duda en contar al aire. En el streaming de DGO, Desinteligencia Artificial, el artista volvió a referirse a esos casos que sufrió y lanzó indignado: "A mi me han estafado tantas veces ya. Un estafador va por la calle y me agarra a mí".

Diego Preretti

En diálogo con el canal A24, hace un tiempo atrás, Peretti había contado que sufrió una estafa inmobiliaria. "No se puede prever nada en un estado de pandemia. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple... a un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda", reveló. En ese momento, decidió no dar detalles, pero, en la última entrevista contó que uno de los tantos que le habían quitado el dinero, se encontraba con captura internacional.

"Está en Israel, prófugo, tiene captura internacional. Se llevó 20 millones de dólares, no solo a nosotros", explicó el actor. Este gesto había sido denunciado en el fuero penal por un reconocido empresario porteño, bajo el delito de defraudación, en 2017. Sin embargo, en los últimos tres años, este mismo empresario fue acusado en más de 20 expedientes con mas de 30 víctimas, principalmente por el delito de estafa. Uno de ellos fue Diego Peretti.

El actor había mostrado su preocupación con el correr de los años, y en la actualidad no duda en seguir denunciando para que el caso siga resonando y se encuentre una solución. Diego Peretti es uno de los artistas más queridos de la Argentina, y fue una de las víctimas de un estafador que aún se encuentra prófugo y con captura internacional. En una entrevista con el streaming de DGO, confirmó la terrible estafa que sufrió y dio más detalles de los hechos.

A.E