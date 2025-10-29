Diego Topa presentó a su novio con un especial mensaje: "Sos todo lo que soñé"

Diego Topa, uno de los artistas más queridos del mundo infantil, sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez a su pareja, Hugo Rodríguez. Pese a que mantiene un perfil más que reservado sobre su vida privada, el animador decidió abrir su corazón y compartir una publicación cargada de ternura con motivo del cumpleaños número 42 de su novio. La dedicatoria, publicada en su cuenta personal de Instagram, emocionó a miles de usuarios que celebraron junto a él este gran gesto de amor.

Diego Topa blanqueó su romance con el padre de su hija, Mitai

Durante años, Diego Topa mantuvo en estricta intimidad los detalles de su vida personal. En distintas entrevistas había contado que estaba en pareja, pero siempre evitó dar nombres o exponer a la persona que lo acompañaba. “No digo quién es, no digo el nombre porque él no quiere y yo lo respeto, pero nos conocimos trabajando”, había revelado tiempo atrás.

Diego Topa y Hugo Rodríguez | Instagram

Sin embargo, esta vez, eligió compartir enternecedoras postales junto a su enamorado y un mensaje que dejó en claro la firmeza del vínculo que los une: “Para mi compañero de vida, el que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé”.

La historia de amor entre ambos se gestó en el ámbito laboral, ya que Rodríguez también se desempeña en producciones infantiles -y hasta fue compañero de elenco del ídolo infantil-. Si bien nunca precisaron cuándo comenzó la relación, se sabe que en 2016 decidieron dar juntos un paso trascendental: el deseo de convertirse en padres. Ese sueño se concretó el 21 de enero de 2020, cuando nació su hija Mitai, fruto de un proceso de subrogación de vientre realizado en Estados Unidos.

“Ella me cambió la vida por completo”, confesó el artista en una oportunidad. En cada aparición, deja ver que la paternidad fue una de las experiencias más significativas que atravesó. Además, en un mano a mano en el programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido (eltrece), contó que a los dos los llama papá, aunque a él le dice de una forma particular. “A mí me dice ‘papá Tebo’ porque no le salía decir Diego, y me encanta que me diga así. A veces quiere decirme ‘papá Diego’, pero le digo que no, porque amo que me diga papá Tebo”.

En el reciente posteo, además de celebrar el cumpleaños de su pareja, el intérprete de Junior Express le deseó lo mejor para este nuevo ciclo: “Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”. La publicación fue acompañada por un carrusel de fotos de ambos, y rápidamente se llenó de mensajes de cariño, felicitaciones y apoyo de sus seguidores, quienes destacaron la autenticidad con la que decidió compartir este momento.

Por su parte, Hugo Rodríguez también había tenido un gesto similar semanas atrás, cuando el animador cumplió 50 años. En aquella oportunidad, el artista realizó un posteo en la famosa red social de la camarita: “¡Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas! Te amo”, a lo que Diego respondió con emoción: “Me derrito de amor”. Ese intercambio fue la primera señal pública del vínculo entre ambos y reflejó la complicidad que los une.

Con este paso, Diego Topa reafirma su decisión de vivir con naturalidad y orgullo el amor que construyó junto a su pareja y su hija. Sin grandes anuncios ni estrategias mediáticas, eligió hacerlo a su manera: con sinceridad, afecto y palabras que nacen desde el corazón. Su publicación no solo celebró un cumpleaños, sino también la felicidad de compartir su día a día con quien considera su “compañero de vida”.

