Mario Pergolini habló sobre su depresión: “Pensé en la muerte en una etapa de mi vida”

Mario Pergolini habló por primera vez de la depresión que atravesó y que pudo superar gracias a la terapia. En su programa de streaming Deja que entre el sol (Vorterix) reveló los detalles del difícil momento que le tocó pasar y expuso lo que piensa sobre la muerte.

Mario Pergolini sorprendió a sus fanáticos al hablar por primera vez de la depresión que sufrió. En una charla junto a Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato en Deja que entre el sol, su programa de streaming en Vorterix, el conductor reflexionó sobre uno de los temas más profundos cuando uno de sus compañeros le preguntó: "¿Vos pensaste en la muerte?".

“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia mucho”, reconoció. Con la honestidad que lo caracteriza, Mario Pergolini contó que atravesó momentos de depresión y ataques de pánico, y que la ayuda psicológica fue clave para poder salir adelante: "He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia".

De inmediato, sus compañeros le consultaron si era algo que seguía pensando y el conductor de Otro día perdido (eltrece) afirmó: "Ya no es algo que me importe realmente. Cuando lo digo me responden 'bueno, eh', pero no me importa si sucede mañana, no está en mi cabeza". Asimismo, remarcó que la muerte es algo que trabó mucho porque "es algo que te angustia".

Tras la impactante confesión de Mario Pergolini, los fanáticos lo elogiaron y apoyaron a través de las redes sociales. "Mario termino siendo la persona mas coherente y seria de todos de la época de los '90", "Es mi ídolo" y "La madurez que maneja es genial" fueron algunos de los mensajes que le dejaron al conductor en el perfil de Vorterix.

Con sus declaraciones, Mario Pergolini dejó al descubierto un costado poco conocido de su personalidad. Lejos del personaje desafiante que construyó en los medios, hoy se mostró dispuesto a hablar de temas que durante años fueron tabú.