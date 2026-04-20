Ricardo Darín recordó a Luis Brandoni y el distanciamiento en su relación: "No me quiero esconder ni ser hipócrita"

La industria del cine y la televisión argentina se encuentra de luto, tras la noticia de fallecimiento de Luis Brandoni. El reconocido actor había sido internado el sábado 11 de abril, y murió a sus 86 años, en la madrugada del lunes 20. Varias celebridades no dudaron en expresarse al respecto, pero una que sorprendió con sus palabras fue Ricardo Darín. Ambos son de los artistas más consagrados de la industria nacional, pero protagonizaron un distanciamiento que generó tensiones. En este momento tenso, él decidió dedicarle unas últimas palabras a su amigo y contó detalles de lo ocurrido.

Ricardo Darín, Luis Brandoni

El distanciamiento de Ricardo Darín y Luis Brandoni

Ricardo Darín mantuvo una conversación con el panel de A la Barbarossa (Telefe), donde destacó las cualidades de Luis Brandoni, como actor y cómo persona, y sus años trabajando juntos. "Él era una mezcla interesante de un gran sentido del humor y un temperamento elevado. Conmigo tuvo gestos maravillosos y también de los otros. Pero recuerdo los maravillosos", comenzó. De esta manera, puso en foco la capacidad del actor de dar una opinión sin importarle lo que pudieran decirle. Fue así que recordó su distanciamiento y dio detalles de lo ocurrido.

"Tuvo encuentros con mi hermana cuando estaba al frente de la Asociación Argentina de Actores. Criticó duramente a mi hermana, pero mi tendencia siempre fue tratar de entenderlo y comprenderlo. No fue una grieta, fue algo más personal. Yo de todos modos creo que ahí se produjo un distanciamento. No me quiero esconder ni ser hipócrita", expresó en vivo.

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A.E