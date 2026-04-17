El tierno video de Maxi López con su hija Elle hablando español que se volvió viral

El costado más familiar de Maxi López volvió a conquistar a sus seguidores. Esta vez, el exdelantero compartió en redes sociales un video junto a su hija Elle que rápidamente se volvió viral por un detalle tan inesperado como adorable: la pequeña hablando en español.

Un momento íntimo que enamoró a todos

En las imágenes, se puede ver a Maxi López interactuando con su hija en un ambiente relajado y lleno de complicidad. Entre risas y gestos de cariño, la niña sorprendió al decir frases simples en castellano como “Buen día” y “Muy bien”, lo que generó una ola de ternura entre sus fans.

El propio exfutbolista no ocultó su sorpresa y orgullo. “Buen día, gente. (Ella ya habla en español mejor que yo)”, escribió sobre el video, dejando en claro el divertido contraste que se dio en la escena.

Quién es Elle, la hija de Maxi López

Elle es fruto de la relación de Maxi López con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien también tiene a su hijo menor, Lando. La pareja suele mantener un perfil bajo, pero cada tanto comparte momentos familiares que logran conectar rápidamente con el público.

En este caso, el video no solo mostró la dulzura del vínculo padre-hija, sino también cómo la pequeña incorpora el idioma español, algo que sorprendió especialmente teniendo en cuenta que la familia vive gran parte del tiempo en Europa.

Maxi López junto a Daniela Christiansson, Elle y Lando

Lejos de los escándalos mediáticos que marcaron etapas anteriores de su vida —muchas veces vinculadas a su historia con Wanda Nara—, Maxi López parece enfocado hoy en una faceta mucho más íntima y tranquila. Sus publicaciones actuales reflejan una rutina centrada en la paternidad y en compartir momentos cotidianos con sus hijos, lo que le permitió reconectar con el público desde un lugar más genuino y cercano.

AM