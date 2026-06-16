El divertido momento de Sarah Burlando con su hermana, Delfina Burlando, en su cuarto soñado: "Siendo feliz"

Sarah Burlando aparece disfrutando de un instante especial junto a su hermana Delfina en el cuarto que se convirtió en su lugar favorito. La escena mostró cómo ambas comparten juegos y risas en un espacio pensado para la infancia, con detalles que dejaron al descubierto la imaginación y la creatividad de la pequeña. El ambiente refleja la calidez de un rincón diseñado especialmente para la niña, donde cada momento se puede transformar en una experiencia distinta, donde la complicidad entre hermanas se vuelve protagonista.

Sarah y Delfina Burlando sorprendieron a todos con un tierno video en el cuarto soñado de la pequeña

En las últimas horas, Barby Franco compartió en sus redes sociales un video que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La grabación mostraba a su hija Sarah disfrutando de su cuarto soñado junto a su hermana mayor, Delfina Burlando. La escena se desarrollaba en la casita de juegos que la niña tiene sobre su cama, un espacio que incluye un tobogán para bajar de manera divertida. El clip transmitió un ambiente relajado y alegre, con la complicidad de las hermanas como protagonistas.

Sarah Burlando

La publicación de la modelo mostraba parte de la habitación de la pequeña, donde la abogada aparece sentada en la parte superior de un tobogán espiral beige integrado al mueble. En su regazo sostiene a la niña, quien observa con curiosidad el recorrido hacia abajo. Ambas comienzan a deslizarse hacia abajo juntas mientras la cámara registra el movimiento descendente. Al llegar al final, las hermanas se mostraron abrazadas sobre la alfombra color crema con diseño de rombos que completa la escena.

La secuencia continúa con Delfina Burlando arrodillándose para ayudarla incorporarse. La niña, vestida con ropa cómoda, se pone de pie y da algunos pasos alrededor de la base del tobogán, mientras su hermana la observa sonriente. Luego, Sarah Burlando se acerca nuevamente a la estructura y comienza a subir para volver a deslizarse, mientras que su hermana se levantó para mirarla con una mirada llena de complicidad. El video que compartió Barby Franco reflejó un momento lleno de diversión para las hijas de Fernando Burlando.

El posteo de la artista en sus redes sociales fue acompañado por un texto que reflejó la unión entre las hermanas: “Siendo feliz con mi hermana”. La publicación generó ternura entre los seguidores de la modelo, quienes celebraron la espontaneidad de la pequeña y de la abogada. Entre los detalles que se destacaron fue la canción “Hay un cuento” de Margarita, que eligieron para acompañar la escena repleta de complicidad.

Tobogán y una casita propia: La increíble habitación de Sarah Burlando

Las imágenes que compartió Barby Franco dejaron ver la increíble habitación de Sarah Burlando, con detalles pensados para que disfrute cada día. El espacio reúne creatividad y funcionalidad, con propuestas lúdicas que invitan a descubrir cada rincón. Desde una casita propia hasta una palmera decorativa, cada elemento transforma el ambiente en un rincón diseñado para la infancia y el juego. El diseño se convierte en un lugar que combina diversión y calidez, pensado para acompañar el día a día de la pequeña.

Habitación de Sarah Burlando

El cuarto cuenta con una cama de dos alturas conectada a una escalera de cajones que, además de ser práctica, aumenta el espacio de guardado. En la parte superior se encuentra la casita de madera, que incluye dos pisos y una ventana decorada con flores, ideal para que Sarah comparta momentos con sus amigas. El detalle más llamativo es el tobogán, que convierte la rutina en una experiencia divertida y dinámica.

La combinación de madera y colores suaves, como blanco y rosa pastel, junto con los elementos decorativos, genera un entorno cálido y atractivo. Cada detalle parece pensado para estimular la creatividad y el movimiento de Sarah Burlando, sin perder la armonía estética del cuarto. La palmera ubicada junto a las camas aporta un aire tropical que completa la propuesta visual y refuerza la idea de un espacio único. El ambiente logra un equilibrio entre diseño y funcionalidad, pensado para la infancia.

Habitación de Sarah Burlando

Sarah Burlando disfruta de un espacio que refleja creatividad y juego, acompañado por la complicidad de su hermana Delfina. La habitación se convierte en el escenario donde ambas comparten momentos que transmiten alegría y cercanía, con detalles pensados para invitar a la imaginación y al movimiento. El entorno muestra cómo cada rincón fue diseñado para estimular la infancia, ofreciendo un lugar que combina calidez y diversión. La propuesta logra reunir diseño y funcionalidad, convirtiéndose en un ambiente que acompaña el crecimiento.

VDV