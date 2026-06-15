El álbum de Valentín Yan en Nueva York, mientras espera la llegada del bebé de Toscana Garfunkel

La familia Yankelevich se encuentra en Nueva York a la espera del nacimiento del primer hijo de Toscana Garfunkel. En los últimos días, Rosella Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich y Valentín Yan viajaron a Estados Unidos para acompañarla en la etapa final de su embarazo y estar presentes en un momento muy importante para toda la familia.

Valentín Yan junto a Toscana Garfunkel

Mientras aguardan la llegada del bebé, Valentín Yan mostró parte de estos días en Nueva York a través de sus redes sociales. El joven piloto compartió distintas postales familiares desde la ciudad estadounidense, donde se lo pudo ver recorriendo algunos de sus rincones más emblemáticos junto a sus seres queridos.

El especial recorrido de Valentín Yan y su familia

Recientemente, Valentín Yan compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de su estadía en Nueva York. En las imágenes se pudo ver al clan recorriendo algunas de las calles más conocidas de la ciudad que nunca duerme y disfrutando de distintos momentos juntos. Sin embargo, entre la cuidada selección de imágenes que realizó el piloto, hubo una que llamó la atención de sus seguidores.

Toscana Garfunkel, Rosella Della Giovampaola, Gustavo Yankelevich y Valentín Yan

Se trata de una fotografía junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich. En la imagen se los pudo ver sonrientes mientras compartían una salida familiar durante su paso por la Gran Manzana. El histórico productor mantiene una relación muy cercana con sus nietos, sobre todo con Valentín. Y es que, con el paso de los años, ambos han construido un vínculo marcado por la compañía y la presencia constante en distintos acontecimientos familiares.

El vínculo especial entre Valentín Yan y Gustavo Yankelevich

La relación entre Valentín Yan y Gustavo Yankelevich se ha caracterizado por la cercanía y el respeto. Tras la partida de Romina Yan, el histórico productor se convirtió en una figura fundamental en la vida de sus nietos, acompañándolos en cada una de sus etapas. Con el paso de los años, ese lazo se fortaleció aún más. el joven piloto ha demostrado en numerosas oportunidades el cariño y la admiración que siente por su abuelo, mientras que el productor suele expresar públicamente el orgullo que le generan sus nietos.

Gustavo Yankelevich y Valentín Yan

Ahora, Valentín Yan acompaña a su abuelo Gustavo Yankelevich y al resto de la familia en la espera de la primera hija de Toscana Garfunkel. Su presencia en estos días refleja la cercanía que mantiene con el histórico productor, con quien comparte distintos momentos familiares desde hace años.