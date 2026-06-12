Sarah Burlando se robó todas las miradas con su outfit de ballet más original: alas y mucho brillo

Sarah Burlando se convirtió en una de las niñas más queridas de las redes sociales. Gracias a las publicaciones que comparte Barby Franco, sus seguidores suelen acompañar cada una de sus ocurrencias, actividades y nuevas experiencias, que rápidamente se llenan de comentarios y reacciones.

Barby Franco y Sarah Burlando

Esta vez, Sarah Burlando sorprendió durante una de sus clases de ballet con un look que se aleja del tradicional uniforme de danza. Con alas de mariposa, detalles brillantes y guiños al universo de los cuentos, logró captar todas las miradas y volvió a enternecer a los usuarios.

El impresionante vestido de Sarah Burlando

Lejos de la clásica malla y falda de ensayo que suelen utilizar las alumnas de ballet, Sarah Burlando apostó por una propuesta mucho más lúdica y creativa. La combinación de tul, brillos y detalles delicados aportó una impronta que reflejó a la perfección el universo infantil, logrando un equilibrio entre la elegancia propia de la danza y la imaginación característica de su edad.

Sarah Burlando

Sarah Burlando lució un vestido blanco de inspiración bailarina confeccionado con una falda de capas de tul que aportó movimiento y volumen. El diseño incluía mangas largas y un delicado cuerpo adornado con aplicaciones brillantes y finas tiras de strass que caían desde el escote, generando un efecto luminoso y elegante. El estilismo se completó con medias blancas y zapatos tipo ballerina con pequeñas perforaciones decorativas que acompañan la estética romántica del conjunto. Además, llevó el cabello prolijamente recogido hacia atrás, una elección clásica dentro del universo del ballet que permitió destacar cada uno de los detalles del outfit.

Los detalles que llamaron la atención del look de Sarah Burlando

El gran protagonista del look fue un accesorio inesperado. Sarah Burlando sumó unas alas rosadas metalizadas con diseño de mariposa que sobresalía de su espalda y transformaban el conjunto en una propuesta inspirada en el mundo de la fantasía. A juego, la pequeña llevó una vincha con cuerno de unicornio en tonos pastel y pequeñas orejas cubiertas de glitter que reforzaban la estética mágica del estilismo.

La elección de estos accesorios aportó una impronta lúdica que elevó el clásico outfit de ballet, acercándose más al universo de los cuentos de hadas que al de una clase tradicional de danza. El resultado del look de Sarah Burlando fue una combinación dulce, divertida y llena de imaginación, perfecta para una niña que parece vivir cada clase de ballet como si fuera la protagonista de su propio cuento de hadas.