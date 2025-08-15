Pampita suele dar cátedra de cómo llevar un look monocromático y sofisticado, pero esta vez se animó a un outfit más jugado con varios detalles que sobresalieron. Uno de las prendas que integra su conjunto es un pantalón palazzo, que es tendencia esta temporada y que depende la tela sabe adaptarse a diferentes ocasiones, que combinó con una blusa que hizo juego y deslumbró a todos sus seguidores de las redes sociales.

Pampita rompe su clásico estilo con el palazzo tendencia inspirado en un paisaje natural

Pampita se encuentra a pleno con las grabaciones de “Los 8 escalones”, el programa que conduce en El Trece, y a través de sus redes sociales va compartiendo algunos de los looks que comenzarán a verse en pantalla. Uno de ellos deslumbró a sus millones de seguidores porque marcó un quiebre respecto a su estilo habitual.

Lejos de optar por prendas monocromáticas, elegantes y que estén dentro de una paleta neutra, la modelo decidió salir de su zona de confort y optar esta vez por un conjunto con impronta artística y mucho movimiento visual. El protagonista indiscutido de su estilismo fue un pantalón palazzo de caída amplia y fluida, que se destacó por su estampado en tonos grises y beige, con un efecto degradé.

Este ítem, confeccionado en una tela liviana, estuvo acompañado de una blusa con el mismo diseño: paisaje natural que comienza con árboles, pasa por un lago y termina con rocas. Este detalle, además de darle profundidad al atuendo, logró una armonía visual y una estética original que se llevó todos los halagos.

Además de seguir la misma línea de estampado y tonos, la blusa se caracterizó por ser de mangas largas y tener un escote en V. Esta confección le brindó un toque femenino y elegante, sin quitarle protagonismo al imponente pantalón palazzo que escogió Pampita en esta oportunidad.

Sin dudas, este vestimenta logró equilibrar lo sofisticado con lo creativo, transmitiendo frescura sin perder glamour. Para completar el look, la conductora lució un peinado prolijo y minimalista, que consistió en un cabello completamente recogido con raya al medio.

Su maquillaje se basó en una piel natural y glowy con sombras satinadas y labial rosa nude. Con estas pequeñas, pero importantes decisiones dejó que la atención se centrara por completo en la propuesta textil.

Cabe destacar que el pantalón palazzo que eligió Pampita se consolidó como una de las tendencias más fuertes de la temporada gracias a su versatilidad y capacidad para estilizar la figura. Además, brinda comodidad por su corte amplio y fluido, y logra adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más formales.

De esta manera, Pampita rompe su clásico estilo con el palazzo tendencia inspirado en un paisaje natural y demuestra que animarse a salir de los looks sobrios puede ser una apuesta ganadora, fusionando impronta personal con aire renovado y moderno.