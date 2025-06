El dolor de Fer Metilli tras la muerte de su papá a dos meses del fallecimiento de su mamá

Fer Metilli está viviendo unos duros y tristes días junto a su familia. En las últimas horas, contó que su papá murió, a solo dos meses del fallecimiento de su mamá. La actriz es una de las celebridades más familiares, y no dudaba en demostrarlo en sus redes sociales. Con recuerdos emotivos y eventos graciosos, ella muestra a sus seres queridos y cómo pasan el rato juntos. Sin embargo, esta vez, decidió compartir una historia de Instagram, donde expresaba su dolor.

Fernanda Metilli y sus papás

El doloroso posteo de Fer Metilli tras la muerte de su papá a dos meses del fallecimiento de su mamá

Los últimos meses para Fer Metilli fueron complicados. A pesar de los diversos trabajos, la diversión que vive en ellos y el amor que comparte con Agustín Aristarán, decidió utilizar sus redes sociales para despedir a una de las personas más importantes de su vida: su papá. La historia de Instagram la realizó el jueves 12 de junio, el día anterior a su cumpleaños, y a dos meses del fallecimiento de su mamá. Sus seguidores no dudaron en escribirle y darle fuerzas.

Fernanda Metilli y su familia

El 11 de abril, su mamá, "La Mary", falleció, y la actriz decidió escribir un posteo compartiendo las mejores fotografías y recuerdos. "Serás siempre la Luz de mi vida. Fede y yo sabemos que nos cuidas por siempre, a nosotros, a tus nietos, a tu compañero de vida Osvaldo", expresó. De esta manera, le agradeció por haber estado siempre, sin importar la situación. "Gracias ma, por cuidar a papi durante 16 años sin parar. Dejando todo para él. Gracias por darnos la vida, y no te olvides, porque yo no me olvido: Se feliz y camina derecha", cerró.

Fernanda Metilli y su familia

Sin embargo, el pasado 12 de junio, a solo unas horas de haberse cumplido los dos meses de su pérdida, contó que su papá falleció. Para honrarlo, compartió una foto en sus historias de Instagram, donde él mantiene su sonrisa de siempre y saluda a la cámara. Sin dudarlo, la actriz recordó a ambos padres y escribió: “Adiós mi gordo hermoso. Gracias por ser la persona más graciosa del mundo… y no va que justo, justo, es mi papá. Ya estás con el amor de tu vida, La Mary”.

El desgarrador posteo de Fernanda Metilli

Los seguidores de Fer Metilli no dudaron en escribirle y enviarle fuerzas. Por su parte, Agustín Aristarán realizó un posteo en sus redes sociales, destacando la fortaleza de su pareja en momentos difíciles, y deseándole feliz cumpleaños. Este 13 de junio, la actriz cumple 41 años, en un año donde debió despedirse de dos de sus personas favoritas. Sin dudarlo, se abraza a sus seres queridos y es acompañada de todos los que la aman.

A.E