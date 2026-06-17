El dolor de Francisco Tinelli por la muerte de Lucas Vignale: "Un espacio creativo de fuerza, fe y amor"

Francisco Tinelli expresó su tristeza en sus redes sociales por el fallecimiento de Lucas Vignale, el realizador audiovisual que era parte de los pasajeros de uno de los helicóptero que chocó en Río de Janeiro, donde también murió el youtuber Gaspi. A través de sus historias de Instagram, el hijo de Marcelo Tinelli compartió un conmovedor mensaje para despedir a su amigo.

El desolador mensaje de Francisco Tinelli para Lucas Vignale

Francisco Tinelli recibió un duro golpe tras enterarse de la muerte de Lucas Vignale, con quien había trabajado recientemente. El joven fallecido era un director y realizador audiovisual que se destacaba en el cine y en videoclips y quién había trabajado con grandes artistas como Trueno, Nicki Nicole, Duki, Wos, Bizarrap y colega del hijo del conductor, con quien compartió proyectos.

Francisco Tinelli//Archivo

El hijo del conductor se enteró de la muerte de su amigo, durante el domingo, cuando desde los medios de comunicación informaron la muerte de Gaspi y del cineasta, quienes perdieron la vida tras un duro choque de dos helicópteros. Conmocionado, el hermano de Juanita Tinelli comunicó un mensaje en una de sus historias de Instagram para despedir a Vignale. “Luqui tu sensibilidad habilita en mi. El eco de tus palabras, recomendándome un libro a la salida del taller. Nuestra mirada en calma. Mañana en Buenos Aires soleado, lleno de energía par continuar el día”, fueron las primeras palabras de dolor del influencer.

El recuerdo de Francisco Tinelli con Lucas Vignale

Francisco Tinelli no solo recordó el vínculo artístico que lo unía a Vignale, sino también, que se refirió a las conversaciones pendientes y a los proyectos que quedaron sin poder concluirse. “Un café pendiente que hoy transformo en un espacio creativo de fuerza, fe y amor hacia el arte interminable”.

Mensaje de Francisco Tinelli para Lucas Vignale//Instagram

Asimismo, el joven agradeció a Lucas Vignale por la confianza y dejarlo formar parte de su universo. “Gracias por confiar en mí y permitirme ser parte de tu legado. Te abrazo con todo mi amor donde sea que estés”, cerró el posteo. También el hijo de Marcelo Tinelli compartió a sus seguidores una captura de una conversación privada de WhasApp que había mantenido con el director audiovisual, donde coordinaban distintas reuniones para avanzar en sus proyectos.

Chat de WhatsApp de Francisco Tinelli y Lucas Vignale//Captura Instagram de Francisco Tinelli

De acuerdo con la información difundida, la investigación sobre la muerte del amigo de Francisco Tinelli se encuentra iniciada en Brasil para aclarar el motivo del accidente que aún conmociona al mundo del streaming y artistico. En el mismo incidente también, fallecieron, Gaspi, el músico estadounidense Oliver Tree, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.