Entramos a la cocina de Abel Pintos: estilo moderno con toques industriales y paleta neutra

Abel Pintos es uno de los cantantes argentinos más populares y queridos por todas las generaciones. Con un estilo que fusiona el folklore, el pop y las baladas, marcó un estilo de vida de bajo perfil mediático pero siempre presente en todos los eventos musicales que se realizan en la televisión y las provincias de la Argentina. Es así como marcó una impronta personal relajante y tranquila, que lo acompaña en sus canciones, en su estilo fashionista y en su hogar.

Junto a Mora Calabrese, su esposa, y sus tres hijos Guillermina, Agustín y Rosario, vive en Resistencia, Chaco, en una casa que los mantiene rodeados de naturaleza, mucho arte y colores neutros que le dan importancia a la luz natural. Si bien ellos mantienen su intimidad protegida, algunas de sus postales llaman la atención por su decoración bohemia y minimalista, estilo que también se ve en los looks que elige el cantante para su día a día. Sin embargo, la habitación que más llamó la atención por su distinción moderna fue la cocina. Manteniendo la estética, le dio toques industriales a la casa, y siguió con la paleta de colores neutros.

Abel Pintos y su familia, en su casa de Chaco

La cocina de Abel Pintos: toques industriales, mesada de mármol y colores neutros

Las casas de los famosos son una muestra perfecta de sus personalidades y lo que ellos buscan al momento de llegar a sus hogares. Abel Pintos es uno de los cantantes más importantes de los últimos años, y su presencia en la televisión lo llevó a estar mucho tiempo en Buenos Aires, rodeado de cámaras, escenarios y una vida mediática con mucha vorágine. Es por eso que, cuando regresa a la casa que tiene con su familia en Resistencia, Chaco, busca una conexión más cercana a la naturaleza, la tranquilidad y la inspiración para nuevos proyectos musicales.

Si bien muchos se imaginaban que su hogar sería un refugio bohemio y minimalista, hay una habitación que se diferencia del resto por sus toques modernos. La cocina de su casa en Resistencia mantiene una estética funcional y minimalista, pero con una combinación de paletas neutras más oscuras, como grises y negros, que le dan unos detalles industriales. Una mesada de mármol sirve para cocinar todo lo que se quiera, y las paredes blancas, al igual que los suelos, invitan a la luz natural a que se refleje en todos lados, reforzando la sensación de amplitud, orden y su búsqueda por mantenerse conectado con el patio privado que tienen.

La cocina de Abel Pintos

Rodeado de naturaleza y arte: así es la casa de Abel Pintos en Resistencia

Abel Pintos y Mora Calabrese mantienen un mismo estilo de vida, que buscan inculcar en sus hijos, y que les permite alejarlos de la vorágine del trabajo del cantante. En Resistencia, le dan importancia a la intimidad de su hogar y su día a día, viviendo lejos de las grandes ciudades y con mucha conexión con la naturaleza. En diversos posteos de Instagram, mostraron que el parque donde tienen su casa, que les permite pasar largas jornadas de comidas o reuniones al aire libre, disfrutando del sol y de rodearse de los árboles. Desde una galería techada, con paredes de madera, sillones de fibras naturales y muchas plantas, hasta grandes ventanales que conectan el interior con el exterior, le dan importancia a la luz natural en su rutina.

Es por eso que, para el interior de su casa, optaron por una decoración tendencia que sigue a muchos famosos en la actualidad: el minimalismo nórdico y bohemio. Esta fusión Scandi-Boho logra el equilibrio perfecto entre la funcionalidad, el orden y la luminosidad con la calidez, las texturas orgánicas y el espíritu libre de la estética bohemia. Es por eso que las paletas de colores que mantienen en todas las habitaciones son neutras, muy ligadas a los tonos blancos, grises claros, beige o marrones. De la misma manera, la vajilla y algunas decoraciones también están conectadas con esta búsqueda natural y con detalles artesanales.

La casa de Abel Pintos

Si bien la elección del total white y el minimalismo está más ligada a su estilo de vida de conexión con la naturaleza y la luz que entra por sus ventanas, también sirve para destacar un detalle deco que sobresale en todas las habitaciones de la casa: su amor por el arte nacional y abstracto. Entre dibujos panorámicos, cuadros XL profundos y diversidad de colores pasionales, le dan un toque de identidad local a su casa de Resistencia, haciendo referencia a obras de artistas locales, y creando una explosión colorida por sobre el minimalismo simple que mantiene la estética del lugar, dejando en claro su pasión por el arte.

La casa de Abel Pintos

La casa de Abel Pintos se destaca por ser un refugio bohemio y minimalista, en medio de su vida musical y su fama en todo el mundo. Sin embargo, su cocina termina diferenciándose del resto, gracias a la decoración más ligada a lo moderno, con toques industriales y una paleta neutra. A pesar de eso, mantiene la estética de todo el hogar y le sigue brindando importancia a la luz natural, uno de los aspectos que le permite al músico y su familia mantener un estilo de vida conectado con la naturaleza.

A.E