Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli, estaría pasando un mal momento económico: “Ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE”

El hijo mayor de Marcelo Tinelli, Francisco Tinelli (27), se encuentra en medio de un momento económico complicado que, según trascendió, representa un cambio drástico frente al estilo de vida que supo tener en el pasado. La información fue difundida recientemente en el programa Infama (América TV), donde panelistas detallaron que hoy el joven “ni siquiera se puede pagar un Uber y viaja con SUBE” para trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires.

Francisco Tinelli atraviesa un momento personal complejo

Los rumores sobre las dificultades financieras de Francisco se suman a la compleja etapa que vive la familia Tinelli, marcada por tensiones internas y la reciente reconciliación pública de algunos de sus miembros tras un conflicto familiar de alto impacto mediático.

Crisis económica y ausencia de apoyo paterno

Según relató la periodista Marcela Tauro en Infama, la situación de Francisco se agravó tras un accidente automovilístico que protagonizó en Punta del Este el año pasado, lo que habría marcado un punto de inflexión en la relación con su padre. “Tinelli se habría hartado y le habría quitado los víveres a su hijo Francisco”, señaló Tauro, sugiriendo que el conductor habría decidido dejar de mantener económicamente al joven.

En ese contexto, Francisco habría tenido que mudarse a un departamento pequeño que, según los panelistas, le alquila su madre, Paula Robles, quien actualmente sería quien cubre los gastos básicos mientras el DJ intenta sostenerse por sus propios medios.

Padre e hijo juntos

La periodista Noelia Santone, también en Infama, amplió la información, indicando que el joven está trabajando como DJ y tiene ingresos propios, aunque estos no le permitirían cubrir todos sus gastos, lo que explica que opte por usar transporte público en lugar de servicios más costosos como Uber. “La situación es tan complicada que no puede pagarse un auto y viaja con SUBE”, explicó Santone, poniendo de manifiesto el contraste con su vida anterior.

Francisco junto a su hermana, Juanita Tinelli

Una realidad muy distinta a la de antes

La versión mediática sobre este cambio de vida representa un contraste con la imagen de privilegio y comodidad que se suele asociar con la familia Tinelli. Francisco, que en el pasado se mantuvo fuera del centro de la exposición mediática y rehusó participar en proyectos como el reality familiar Los Tinelli, ahora se enfrenta a desafíos económicos personales que lo han puesto en el foco de la agenda del espectáculo.

Con perfil bajo y lejos de la exposición mediática de su familia

Además de su trabajo como DJ, Francisco también forma parte de la línea de ropa masculina de la marca Ginebra, proyecto que comparte con su hermana Micaela Tinelli, y que intenta consolidar dentro del competitivo mundo de la moda urbana. Sin embargo, las ventas y los ingresos generados por esta actividad no serían suficientes para cubrir todos sus gastos básicos.

Impacto de las tensiones familiares

La crisis financiera de Francisco se inscribe en un contexto más amplio de conflictos familiares que la familia Tinelli vivió a fines de 2025. La tensión, especialmente entre Marcelo y su hija Juanita Tinelli, por denuncias públicas y cuestionamientos, provocó un distanciamiento que recién comenzó a recomponerse a principio de 2026 tras varias semanas de tensión.

En los últimos días, Juanita y Candelaria Tinelli se mostraron juntas en una cena familiar junto a Francisco y Micaela, lo que fue interpretado por algunos seguidores como un signo de reconciliación tras el cruce entre la familia y las heridas abiertas por el enfrentamiento.

Que Francisco Tinelli haya pasado de un entorno económicamente holgado a una situación en la que debe administrar su propio sustento —mediado por el apoyo de su madre— refleja un proceso de transición que no solo tiene matices económicos, sino también personales y familiares. El uso de transporte público para moverse, en lugar de taxis o servicios de apps, se convirtió en un símbolo de ese cambio de época en su vida, según los testimonios del ciclo televisivo.

BR