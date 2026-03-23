Desde su estreno en pantalla, el 23 de febrero, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivieron diversas situaciones que dejaron en claro que esta emisión se trata de una especial, tanto por la convivencia conflictiva desde el primer día hasta por las nuevas instancias y reglas que se aplican en el reality. Pero, sin dudas, uno de los momentos destacados se trata del Derecho a réplica (DAR) que recibió Luana Fernández, de quién era su pareja.

Esta herramienta permite que una persona cercana un participante, y que se encuentra fuera de juega, tenga su espacio para enfrentarlo ante una actitud que pudo haber tenido dentro del reality. La participante que estrenó este espacio fue "visitada" por quien era su pareja luego de que ella decidiera dejarlo ante las cámaras presuntamente por tener sentimientos por un compañero. En ese momento se vivió una gran tensión en el ida y vuelta, y generó un gran cambio en el ánimo de la convivencia. Ahora, se especula que otra de las jóvenes del juego protagonizará esta instancia.

Quién reibiría el nuevo DAR

En diversas partes del mundo, en el formato de Gran hermano se suman diversas estrategias y reglas para que se generen distintas repercusiones en la convivencia. Una de ellas es el DAR, una instancia en la que una persona fuera del juego tiene la oportunidad de enfrentar, con diálogo, al participante con quien tiene un vínculo y no tuvo una buena acción durante el juego. De esta forma, se genera un tenso encuentro.

Luana Fernández estrenó este recurso en el Gran Hermano Generación Dorada de la Argentina, con la visita de Lucas Izzi, quien fue su novio por seis años y a quien decidió dejar ante la cámara de GH. El joven llegó al cara a cara lleno de reproches y de frases que generaron dolor e incógnita en la participante, y el público. En las útltimas horas, fue el propio Santiago del Moro quien anunció que reality tendra un nuevo DAR, sin detallar quién sería el visitante.

Poco tardaron en aparecer las especulaciones. Esta semana comenzó a circular el rumor que la influencer Lola Tomaszeuski tendría esta tensa intancia frente a su novio. Es que en las últimas horas, la joven tuvo un encuentro cercano con un de sus compañeros, Manuel Ibero, con quien comenzó un vínculo amistoso y ahora comparte mimos, y momentos de diversos acercamientos. Por ello, se especula que esta instancia estaría relacionada con un reclamo por infidelidad.Asimismo, otros usuarios en redes sociales señalaron que podría ser Franco Zunino quien reciba el DAR por parte de su novia, ya que le fue infiel con Luana.

Lo cierto es que en las próximas horas Gran Hermano Generación Dorada tendrá un nuevo momento que dará que hablar, debido a la gran controversia que genera el DAR.