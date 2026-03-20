De Mirtha Legrand a Nequi Galotti y Evelyn Scheidl, todos los looks de una noche de glamour que acompañaron la presentación del desfile Lyxury Trends de la edición número 66 de Argentina Fashion Week. La velada en el Palacio San Miguel mostró propuestas de destacados creadores y celebridades que sumaron su estilo personal a una jornada dedicada al diseño y las tendencias.

Los looks que marcaron una noche dedicada al glamour: De Mirtha Legrand a Nequi Galotti y Evelyn Scheidl

De Mirtha Legrand a Nequi Galotti y Evelyn Scheidl, todos los looks de una noche de diseño y glamour se hicieron presentes en el desfile Lyxury Trends de la cuarta jornada de Argentina Fashion Week Otoño Invierno 2026. En el Palacio San Miguel, bajo la conducción de Lucía Ugarte, la pasarela reunió a ocho diseñadores que presentaron sus colecciones en el marco del Luxury Trends.

Benito Fernández en el desfile Lyxury Trends

Durante la velada, Benito Fernández sorprendió a todos con Reflejo, una propuesta que celebra a la mujer segura y auténtica. En cinco pasadas, se vieron siluetas cortas y dinámicas que resaltaron el movimiento y la actitud. El plateado se mostró como el eje central de sus diseños, acompañado por accesorios de Alai Accesorios, que aportaron brillo y modernidad.

Gina Roemmers con Artemisa en el desfile Lyxury Trends

En la velada, la firma Artesia, liderada por Gina Roemmers, rindió homenaje a la artesanía del continente. Vestidos de macramé tejidos en Colombia, crochet de Misiones y sombreros de toquilla natural se combinaron con piezas creadas por comunidades indígenas. También se incorporaron elementos nacidos de desechos recuperados en el río Paraná, reforzando la idea de belleza en lo hecho a mano.

Marina Barvato Bonorino con RESET en el desfile Lyxury Trends

Por su parte, Marina Barvato Bonorino, son Rosarito, presentó RESET, una cápsula que celebra la diversidad y la alegría de vestirse. Con siluetas fluidas y coloridas, la propuesta reafirmó la esencia bohemia de la marca. La colección mostró atuendos livianos con carácter y una paleta vibrante que acompañaba a la perfección el movimiento de las prendas.

En la noche dedicada a la moda, Marisa Campanella invitó a sumergirse en un universo bucólico donde el oro y el cobre recrean un ambiente de romanticismo y clasicismo. Su propuesta buscó detener el tiempo y generar una experiencia que aleje al espectador de la vorágine cotidiana.

Marisa Campanella en el desfile Lyxury Trends

Durante la cuarta jornada de Argentina Fashion Week Otoño Invierno 2026, Mirtha Legrand dijo presente con un vestido turquesa con bordados florales y mangas transparentes, acompañado de un collar llamativo y accesorios a juego. Además, sumó unos zapatos de diseño vintage con cordones que completaron un look original.

Mirtha Legrand en el desfile Lyxury Trends

La colección cápsula Spanda de Pía Carregal exploró la vibración primordial que da origen a la forma y al movimiento. Con gasas de seda natural y velvet, las prendas se construyeron a partir de drapeados y pliegues generados directamente sobre el maniquí. La paleta cromática incluyó verdes musgo, coral, rosa empolvado y ciruela profundo.

Pía Carregal con Spanda en el desfile Lyxury Trends

El diseñador Marcelo Senra presentó Mixtura Urbana, inspirada en la fusión de simbologías africanas y argentinas. Con morfologías geométricas y asimétricas, trabajó materiales como lana, lino, papel y chaguar. Los accesorios en alpaca, cobre y piedras marcaron la impronta de cada outfit, mientras que la paleta neutra en off white, chocolate y negro resumió su visión.

Marcelo Senra con Mixtura Urbana en el desfile Lyxury Trends

Mario Vidal, creador de Iara, mostró una colección mística y artística que marcó presencia en la pasarela. Con géneros nobles y corsetería de alto vuelo intervenida por una artista plástica, la propuesta se completó con calzado pensado para acompañar cada diseño a la perfección. Su colección transmitió sensualidad y riqueza creativa en la medida justa.

Mario Vidal con IARA en el desfile Lyxury Trends

Durante la velada, Nequi Galotti posó con un vestido negro clásico con detalles de lentejuelas en la parte inferior, reafirmando un estilo atemporal. Junto a ella, Marcela Gotlieb combinó un conjunto negro con un blazer rojo y un collar de perlas, logrando un contraste perfecto. Además, Evelyn Scheidl eligió un conjunto de pantalón y remera sin mangas de cuello cerrado en tela satinada, acompañado por un cinturón de piedras y un saco brillante a juego.

Nequi Galotti, Marcela Gotlieb y Evelyn Scheidl en el desfile Lyxury Trends

En su paso por la cuarta jornada de Argentina Fashion Week Otoño Invierno 2026, Verónica De La Canal presentó Sagrado Corazón, una colección que unió lo divino y lo humano. Con terciopelo, metal y una paleta en rojo y oro, cada prenda se convirtió en una historia consagrada sobre la pasarela. La propuesta buscó emocionar y transformar la moda.

Verónica De La Canal con Sagrado Corazón en el desfile Lyxury Trends

De Mirtha Legrand a Nequi Galotti y Evelyn Scheidl, en el desfile Lyxury Trends de la cuarta jornada de Argentina Fashion Week Otoño Invierno 2026 en el Palacio San Miguel, dejó en claro que la moda y el glamour se dieron cita en un mismo escenario. Con propuestas que exploraron distintas miradas y celebridades que aportaron su impronta personal.

VDV