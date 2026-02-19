Las vacaciones de Dolores Barreiro en Jujuy junto a su novio, Santi Gómez Romero

Dolores Barreiro se mostró enamorada de Jujuy, provincia que volvió a visitar junto a su novio, el polista Santiago Gómez Romero.
La exmodelo y su pareja recorrieron paisajes emblemáticos como los de Tilcara, Abra Pampa y las imponentes Salinas Grandes, donde compartieron una experiencia inmersa en la cultura y la vida cotidiana del bellísimo noroeste argentino.
Fascinada con Jujuy, Barreiro sumó prendas de la indumentaria tradicional a su guardarropa, algo muy celebrado por sus seguidores en las redes.
Cómo fue el viaje de Dolores y su novio polista.
Entre otras experiencias, a Barreiro se la vio preparando hummus para una picadita, participando en Humahuaca de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se celebra todos los 2 de febrero, recorriendo el mercado municipal de Tilcara o divirtiéndose en lo inmensos salares con su pareja, a quien siempre nombra cariñosamente como “Gómez”.
“De cuando el día es perfecto y la noche es de luna”, “cuando lo cotidiano se vuelve mágico” y “cielo arriba, cielo abajo, preciosas las salinas grandes jujeñas” fueron otras frases que la modelo y su pareja compartieron sobre su excursión.