Las vacaciones de Dolores Barreiro en Jujuy junto a su novio, Santi Gómez Romero

Dolores Barreiro se mostró enamorada de Jujuy, provincia que volvió a visitar junto a su novio, el polista Santiago Gómez Romero.

La exmodelo y su pareja recorrieron paisajes emblemáticos como los de Tilcara, Abra Pampa y las imponentes Salinas Grandes, donde compartieron una experiencia inmersa en la cultura y la vida cotidiana del bellísimo noroeste argentino.

En Salinas Grandes, la pareja se impactó con los piletones y el ojo del salar.

Fascinada con Jujuy, Barreiro sumó prendas de la indumentaria tradicional a su guardarropa, algo muy celebrado por sus seguidores en las redes.

“Y el Norte siempre es lindo, grande y una gran idea”, argumentó en su Instagram Dolores.

Cómo fue el viaje de Dolores y su novio polista.

Entre otras experiencias, a Barreiro se la vio preparando hummus para una picadita, participando en Humahuaca de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se celebra todos los 2 de febrero, recorriendo el mercado municipal de Tilcara o divirtiéndose en lo inmensos salares con su pareja, a quien siempre nombra cariñosamente como “Gómez”.

El viaje coincidió con la previa del carnaval, una de las celebraciones más importantes para la comunidad local.

“De cuando el día es perfecto y la noche es de luna”, “cuando lo cotidiano se vuelve mágico” y “cielo arriba, cielo abajo, preciosas las salinas grandes jujeñas” fueron otras frases que la modelo y su pareja compartieron sobre su excursión.