Juana Repetto reveló el profundo motivo por el que no muestra la cara de su bebé

Juana Repetto atraviesa momentos de mucha emoción, alegría y cambios en su dinámica familiar. Separada de Sebastián Graviotto y de regreso en su casa con sus hijos, Toribio y Belisario, y su bebé recién nacido, Timoteo, la actriz comparte la intimidad de su hogar en cada posteo de Instagram. Sin embargo, la curiosidad de sus seguidores los llevó a preguntarle por qué no muestra a su pequeño. Lejos de ofenderse, decidió contar el motivo con total sinceridad.

La tajante decisión de Juana Repetto

Juana Repetto tuvo a su tercer hijo el pasado jueves 12 de febrero mediante una cesárea programada. El pequeño llamado Timoteo nació fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, con quien tuvo a Belisario. Fiel a su estilo, la actriz comparte con sus seguidores que atraviesa un nuevo capítulo en su historia familiar, que comenzó en 2016 cuando fue madre por primera vez de Toribio, a quien concibió mediante inseminación artificial de un donante anónimo.

Instalada en la intimidad de su hogar y mientras se recupera de la cesárea, Juana Repetto empezó a retomar de a poco su actividad en Instagram, donde es seguida por casi dos millones de personas. Allí suele compartir con total honestidad los distintos momentos de su vida, los cuales cosechan todo tipo de reacciones, ya sea buenas o malas.

Juana Repetto

En su reciente posteo, Juana Repetto decidió ponerle fin a una de las dudas que más se repite entre los usuarios: "¿Por qué no muestra a su hijo Timoteo?". Los usuarios hicieron hincapié en que las caritas de sus otros hijos no fueron ocultadas, a comparación de Timoteo quien aún decidió no mostrar en la red social. Debido a este tipo de consultas y planteos, la conductora decidió explicar por qué todavía no mostró a su bebé recién nacido.

El motivo que llevó a Juana Repetto a evitar mostrar a su bebé recién nacido

Lejos de querer recurrir al misterio, la joven aseguró que tiene que ver con algo más personal. “La cuestión de mostrar al bebé, ustedes piensen que este niño todavía no conoce personalmente a su papá”, expresó en una historia de Instagram, generando empatía y comprensión entre sus seguidores. En el video se la puede ver recostada en el sillón de su living y luciendo un colorido vestido.

Así, con su característico tono cercano, Juana Repetto dejó en claro que la decisión que tomó sobre no exponer públicamente a su pequeño es por una cuestión con Sebastián Graviotto, su expareja y padre de sus dos hijos, quien se encuentra fuera del país por compromisos laborales. Tal como mostró la hija de Reina Reech durante todo su embarazo, el entrenador de esquí no estuvo presente físicamente para acompañarla en esta etapa aunque sí lo hizo mediante videollamadas y contacto permanente con ella.

En este sentido, Juana Repetto agregó: "Por supuesto que voy a mostrarlo orgullosa como a todos mis hijos, pero quiero que lo conozca en persona primero el papá. Esa es la realidad”. Cabe recordar que tras la llegada de Timoteo, el propio Sebastián Graviotto compartió su emoción al conocerlo mediante un encuentro virtual desde Japón. En la foto que subió en aquel entonces, se podía ver a su hijo frente a la pantalla en una escena íntima desde la clínica mientras él del otro lado lo miraba conmovido. "Gracias", escribió junto a la postal.

Además, Nicolás Repetto había compartido el tierno momento en que conoció a su nieto y lo compartió en su cuenta. Algo que, según trascendió, enfureció a su hija y terminó por eliminar la publicación. De esta manera, Juana Repetto reveló el profundo motivo por el que no muestra la cara de su bebé Timoteo, que nació hace pocos días. Tal como explicó, se trata de una decisión consensuada y atravesada por el respeto, tanto hacia Sebastián Graviotto, el padre del bebé, como hacia el pequeño, que prioriza el encuentro familiar antes de compartir su imagen públicamente.