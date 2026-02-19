Este jueves 19 de febrero, la realeza británica está siendo observada por todo el mundo tras el arresto del príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del monarca Carlos III. Aunque hace un tiempo el polémico aristócrata había renunciado a los beneficios de la corona inglesa, lo cierto es que su detención sacude al reinado por los contundentes motivos por los que está siendo acusado. Al parecer, había revelado datos confidenciales de su gestión pública con Jeffrey Epstein, el financista fallecido señalado por pedofilia.

El amargo cumpleaños del príncipe Andrés

El arresto del príncipe Andrés es tan shockeante como significativo. En las últimas horas, seis patrulleros irrumpieron en su residencia para detenerlo. De acuerdo a la información propiciada por los agentes policiales, este procedimiento judicial se debió a que el tío del príncipe Harry habría revelado información confidencial pública al pedófilo fallecido Jeffrey Epstein. "Como parte de la investigación hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk", rezó el comunicado oficial que brindaron esta mañana las autoridades británicas.

Rey Carlos III, Príncipe Andrés, Jeffrey Epstein | Instagram

En este marco, aseguraron que el exintegrante de la familia real, que hoy está cumpliendo 66 años, permanece bajo estricta vigilancia: “El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”. Según las pistas arrojadas por las arduas investigaciones, su estrecha amistad con el empresario estadounidense muerto en la cárcel habría generado que comparta, de manera ilegal, información pública confidencial y sensible.

En caso de hallarlo culpable, podría enfrentar la pena de prisión perpetua por mala conducta en su cargo público. Estos hechos corresponden a los años 2010 y 2011, cuando el príncipe Andrés supuestamente le pasó a Epstein archivos confidenciales sobre cuatro viajes que realizó como enviado comercial del Reino Unido -Singapur, Vietnam, Shenzhen y Hong Kong-. Además, en línea a lo expresado en Lecturas, se tomó como prueba una serie de intercambio de correos electrónicos, fotografías y mensajes “que sitúan al hermano del rey Carlos en la principal red del pederasta”.

Príncipe Andrés | Instagram

La revolución en el entorno del rey Carlos III

Ante la detención del príncipe Andrés, fue el propio rey Carlos III quien se pronunció al respecto minutos después de que la noticia se viralizara y sacudiera a la opinión pública. "He conocido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes. En ello, como he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena cooperación".

En esta línea, agregó: "Permítanme afirmar con claridad: la ley debe seguir su curso”. Sin embargo, mientras la Justicia se encarga de evaluar la responsabilidad de su hermano en los hechos que lo vinculan al caso Jeffrey Epstein, las actividades en la monarquía británica se van a seguir desarrollando con normalidad garantizando la gestión y los compromisos diplomáticos pautados. Mientras este proceso continúe, no sería apropiado que hiciera más comentarios sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", sentenciaron.

Rey Carlos III, Príncipe Andrés / Créditos: AFP

Si bien el príncipe Andrés negó por completo haber tenido responsabilidad alguna respecto a los cargos de lo que se lo acusa, las pruebas y los datos que maneja la justicia lo acorrala por completo. Por su parte, en octubre, cuando comenzaron a salir a la luz estas redes de conexión del hijo de la reina Isabel II, fue el propio rey Carlos que lo despojó de los títulos de la realeza y los honores militares, y lo expulsó de su residencia de Royal Lodge, limpiando el buen nombre de los integrantes del palacio de Buckingham.

NB