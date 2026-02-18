Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, habló por primera vez de la muerte de su padre Fabián Rodríguez: "No me acuerdo de él"

Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, se refirió por primera vez en los medios sobre la muerte de su padre Fabián Rodríguez. A sus 16 años, el joven contó cómo lo recuerda y el rol fundamental que ocupó su madre para poder atravesar este momento que marcó su infancia.

A casi 14 años del fallecimiento de Fabián Rodríguez, su hijo Thiago rompió el silencio y se refirió públicamente a la partida de su papá, quien murió cuando él tenía cuatro años. El hijo de Nazarena Vélez abrió su corazón y compartió cómo transitó el duelo siendo tan pequeño, además de revelar qué significado tiene hoy la figura paterna en su historia personal.

En diálogo con Pronto, el adolescente comenzó: “Tenía cuatro años cuando pasó todo. Cada tanto lo vamos a visitar con mi mamá al cementerio. Tres o cuatro veces por año vamos. Vamos para la fecha, que es el 24 de marzo, y después capaz para alguna fecha importante”.

Luego, recordó las frases de Nazarena Vélez: “Mi vieja en ese sentido fue súper flexible y me dijo: ‘Bueno, está bien, tu papá se murió. No te voy a obligar a que vayas todos los días’. Ella siempre me dice: ‘Titi, cuando lo necesites, sabés que estoy yo. Vamos, nos hacemos un huequito. No es que vamos a llorar o nada de eso. Vamos 15 minutos y listo’”.

Sobre cómo es el momento en que visita la lápida de su padre, Thiago reveló: “Vamos, charlo con él ahí lo que puedo, así sean 15 minutos o 20. Depende del tiempo que yo necesite. Pero sí, lo voy a visitar y no lo voy a dejar de hacer bajo ningún punto de vista". En ese sentido, el joven contó con total sinceridad: "No me acuerdo de él, sinceramente”. Sin embargo, aseguró que a medida que fue coleccionando recuerdos de otras personas y encontrándose con fotos de Fabián Rodríguez pudo formar su propia opinión sobre él aún sin recordar los momentos vividos con él debido a la corta edad que tenía cuando el empresario falleció.

“En base a anécdotas y fotos, sé que era un buen hombre. Y bueno, en el alma lo sigue siendo", manifestó. Acto seguido, reflexionó: "Me dio la vida para que yo después lo pueda conocer a El Bocha. ¡Así que imaginate! Creo que todo pasa por algo”. En este sentido, Thiago contó que Santiago Caamaño, la actual pareja de su madre Nazarena Vélez, ocupa el rol paterno en su vida diaria y en su hogar.

"Al Bocha lo considero como un padre, pero nunca le dije papá. Obviamente lo considero como si fuese mi viejo”, afirmó y continuó explicando que "no es fácil" acompañar a un nene de cuatro años "que perdió a su padre". Asimismo, habló de la complejidad que tiene este proceso y lo presente que estuvo el actor en todo momento.

"Yo estaba en segundo grado y El Bocha me acompañó en toda la primaria y ahora está viviendo conmigo en mi secundaria”, finalizó Thiago, quien actualmente se dedica a terminar el colegio y en los veranos acompaña a su familia a concretar la venta de boletas para sus obras teatrales. Actualmente, se encuentra en Villa Carlos Paz promocionando en las peatonales el espectáculo Suspendan la obra, protagonizada por su madre, su hermana Barbie Vélez, Santiago Caamaño, Roly Serrano y Nacho Castañares.

De esta manera, Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, habló por primera vez de la muerte de su padre Fabián Rodríguez, quien decidió quitarse la vida en su productora en 2014. Con total sinceridad, expresó en diálogo con una revista: "No me acuerdo de él".