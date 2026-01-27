Dolores Barreiro apostó al mix de estilos con un look boho chic, detalles lenceros y gafas retro

Dolores Barreiro marcó tendencia con un look que mezcla estilos, épocas y guiños culturales con total naturalidad. Fiel a su ADN fashionista, la modelo y empresaria apostó esta vez por un outfit que combina el boho chic y vintage, sin perder frescura ni personalidad.

La prenda protagonista del look de Dolores Barreiro es una camisa de inspiración oriental en tono oliva, con estampa floral repetida y botones blancos que aportan contraste. De corte relajado y aire masculino, la pieza se lleva suelta, casi despreocupada, reforzando esa estética effortless que la modelo maneja como pocas. Por encima, suma un kimono liviano en tonos rojizos y fucsias, con trama artesanal y espíritu nómade, que le da movimiento y una cuota étnica al conjunto.

El mix se completa con un detalle inesperado y audaz: shorts blancos de encaje, visibles apenas por debajo de la camisa, que introducen un guiño lencero y femenino. Esa superposición, camisa larga y prenda íntima reinterpretada, remite tanto al styling de pasarela como al street style más canchero, donde las reglas se rompen a propósito.

Los accesorios retro que no pasaron desapercibidos

En clave accesorios, la empresaria refuerza el costado retro con anteojos de sol de marco geométrico, en un tono oscuro con pequeños apliques, que evocan el glamour setentoso. Los aros colgantes dorados y los anillos completan el look con una impronta artesanal, mientras el beauty look acompaña sin competir: piel luminosa, labios naturales y pelo recogido de manera casual.

El resultado es un estilismo ecléctico y moderno, donde conviven el boho chic, el vintage y la sensualidad sutil. Una vez más, Dolores Barreiro demuestra que el verdadero estilo está en animarse a mezclar y hacer propio cada look. Sin fórmulas rígidas, con actitud y mucha identidad.