El domingo de Mauro Icardi y la China Suárez tras el escándalo: pileta, flores y un cartel de "no molestar"

Este fin de semana, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez le dieron oficialmente la bienvenida a la temporada de pileta en su lujosa mansión de Nordelta. En medio de un clima de relax y full romance, la pareja disfrutó de los primeros días de calor y compartió en las redes sociales algunas postales de su intimidad bajo el sol. Fue el propio futbolista quien publicó un álbum de fotos junto a su novia y las acompañó con una frase cargada de significado. El gesto no pasó inadvertido, especialmente después de una semana agitada, marcada por el escándalo en torno a su hija Francesca Icardi y el nuevo enfrentamiento con Wanda Nara.

El álbum de fotos veraniegas de Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez atraviesan días de extrema tensión luego del escándalo y las denuncias que recibió el futbolista por parte de su hija Francesca y Wanda Nara, tras un presunto episodio de agresión física ocurrido el viernes 6 de noviembre. Sin embargo, lejos de mantenerse al margen del conflicto entre su pareja, la menor y su mamá, la actriz decidió tomar partido y este fin de semana lanzó una fuerte acusación contra la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). Sus declaraciones reavivaron la pelea pública y provocaron una nueva reacción de la empresaria.

Las postales veraniegas de la China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

En este contexto, al parecer, este domingo la pareja mantuvo una tregua digital y se dedicó a disfrutar de este clima caluroso en la inmensa piscina de la Casa de los Sueños. A través de un romántico posteo en su cuenta de Instagram, el delantero posteó un álbum de fotos dando comienzo oficialmente a la temporada de verano.

En las postales que compartieron se los pudo ver distendidos y muy enamorados, disfrutando de una jornada de sol y pileta. Entre las imágenes que más llamaron la atención se destacaron aquellas en las que la artista se convirtió en protagonista: primero, tomando sol sobre un inflable y luego posando de pie junto a la piscina. Por su parte, Icardi también tuvo su momento frente a la cámara con una fotografía en primer plano, mientras disfrutaba del agua con gesto relajado.

Pero el romance no quedó afuera del álbum: la pareja también compartió una toma en la que se los ve besándose. Para cerrar la secuencia, el futbolista retrató un rincón de los jardines de la propiedad, con flores blancas en primer plano y la laguna privada como imponente telón de fondo.

La China Suárez tomando sol en la Casa de los Sueños | Instagram

El contundente mensaje de Mauro Icardi y la China Suárez

Al pie de las fotografías, Mauro Icardi eligió una frase que no pasó inadvertida y que pareció resumir el momento que atraviesa: “Estado de ánimo de domingo, no molestar”. Además, el decidió desactivar los comentarios de la publicación, una medida con la que buscó evitar que las críticas y los mensajes de los haters interfirieran en el clima de tranquilidad que quiso mostrar junto a su pareja.

Por otro lado, el futbolista etiquetó a la cantante en las distintas postales, dejando en evidencia que ambos disfrutaron juntos de la jornada. Un detalle que no pasó inadvertido fue la ausencia de los hijos de ambos, ya que en ninguna de las imágenes se los vio acompañados por los menores, por lo que la pareja habría aprovechado el domingo para compartir un momento a solas.

La China Suárez y el jardín con flores blancas y lavanda | Instagram

De esta manera, Mauro Icardi volvió a mostrar su costado más romántico en la web y eligió compartir una postal de tranquilidad junto a la China Suárez, en medio de una semana atravesada por la polémica con la menor y los nuevos cruces con Wanda Nara. Sin embargo, la calma de la pareja contrastó con la escalada de declaraciones que se produjo en las últimas horas, luego de que se filtrara un video del enfrentamiento que ambas protagonizaron en la emblemática Casa de los Sueños.