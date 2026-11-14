sábado 14 de noviembre del 2026
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De Flor Peña y Natalie Pérez a Leticia Brédice: todas las figuras que presentaron la temporada teatral de Mar del Plata

Carlos Rottemberg reunió a elencos y referentes del espectáculo en un encuentro donde anticipó las propuestas que llegarán a La Feliz durante el verano.

Flor Peña, Natalie Pérez y Leticia Brédice
Flor Peña, Natalie Pérez y Leticia Brédice | Foto: gentileza Prensa

Carlos Rottemberg presentó oficialmente la temporada teatral de verano 2027 de Mar del Plata, una propuesta que reunirá comedias, musicales, adaptaciones de clásicos, unipersonales y espectáculos para toda la familia. Al frente del encuentro estuvo el productor junto a su familia, en una presentación en la que renovó su compromiso con La Feliz, después de 49 años consecutivos de actividad teatral en la ciudad.

Bajo la consigna “Contracorriente”, el empresario anticipó una temporada con una cartelera diversa y defendió el lugar de Mar del Plata como una de las principales plazas culturales del país.

Así fue la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata
Carlos Rottemberg presentó oficialmente la temporada teatral de verano 2027 de Mar del Plata

De Natalie Pérez y Leticia Brédice a Flor Peña: las figuras que dijeron presente en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata

La presentación convocó a numerosas figuras del espectáculo que serán parte de la programación o acompañarán la temporada desde distintos proyectos. Entre los artistas presentes estuvieron Florencia Peña, Soledad Villamil, Pilar Gamboa, Mauricio Dayub, Leticia Brédice, Natalie Pérez, Mey Scápola, Julia Calvo, Juan Gil Navarro, Felipe Colombo y Juli Savioli, entre otros. Hubo reencuentros, saludos y fotos grupales, en una jornada que funcionó como anticipo del verano teatral que comenzará a fines de diciembre y se extenderá hasta marzo.

Así fue la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata
Flor Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa estarán en el Teatro Atlas con "Las Hijas"
Así fue la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata
Natalie Pérez protagonizará "Las cosas maravillosas" con la dirección de Mey Scápola en el Teatro Bristol
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El elenco de "La función que sale mal" que estará en el Teatro Neptuno
Así fue la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata
Héctor Díaz y Leticia Brédice de "Viuda&Hijas" que se podrá ver en el Teatro Lido
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Mauricio Dayub viaja a Mar del Plata con "El Amateur" en el Teatro Bristol
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César Banana Pueyrredón es parte de "La llamada" que estará en el Teatro Mar del Plata
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Juan Gil Navarro y Julia Calvo protagonizarán "Misery" en el Teatro América
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Felipe Colombo y Juli Savioli de "Regla de tres simple" en el Teatro Lido

 

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