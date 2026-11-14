De Flor Peña y Natalie Pérez a Leticia Brédice: todas las figuras que presentaron la temporada teatral de Mar del Plata

Carlos Rottemberg presentó oficialmente la temporada teatral de verano 2027 de Mar del Plata, una propuesta que reunirá comedias, musicales, adaptaciones de clásicos, unipersonales y espectáculos para toda la familia. Al frente del encuentro estuvo el productor junto a su familia, en una presentación en la que renovó su compromiso con La Feliz, después de 49 años consecutivos de actividad teatral en la ciudad.
Bajo la consigna “Contracorriente”, el empresario anticipó una temporada con una cartelera diversa y defendió el lugar de Mar del Plata como una de las principales plazas culturales del país.
De Natalie Pérez y Leticia Brédice a Flor Peña: las figuras que dijeron presente en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata
La presentación convocó a numerosas figuras del espectáculo que serán parte de la programación o acompañarán la temporada desde distintos proyectos. Entre los artistas presentes estuvieron Florencia Peña, Soledad Villamil, Pilar Gamboa, Mauricio Dayub, Leticia Brédice, Natalie Pérez, Mey Scápola, Julia Calvo, Juan Gil Navarro, Felipe Colombo y Juli Savioli, entre otros. Hubo reencuentros, saludos y fotos grupales, en una jornada que funcionó como anticipo del verano teatral que comenzará a fines de diciembre y se extenderá hasta marzo.