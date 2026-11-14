Ángela Torres confirmó el regreso de los pantalones capri con un estilismo inspirado en los 2000

Ángela Torres fue la primera invitada de María Becerra en el estreno del Quimera Tour en el Movistar Arena, el viernes 13 de noviembre de 2026, y para esa noche eligió un pantalón capri negro inspirado en la moda de los 2000. Después del show, la cantante publicó en Instagram un carrusel con fotos del backstage, del escenario y del camarín, acompañado por un mensaje de agradecimiento a la anfitriona.

La aparición tuvo lugar en la primera de las diez funciones que la Nena de Argentina tiene programadas en el estadio de Villa Crespo, con un escenario central rodeado por el público. Es, además, el mismo recinto donde la intérprete de “No me olvides” dará su primer recital propio el 9 de diciembre, y la prenda que llevó figura entre las que las pasarelas internacionales recuperaron para la primavera-verano 2026.

El pantalón capri de Ángela Torres en el show de María Becerra

Ángela Torres vistió un capri negro de satén, de tiro bajo y calce ajustado, que se apoya sobre la cadera y termina apenas debajo de la rodilla. El corte, sin pinzas ni bolsillos visibles, permite que la caída de la tela defina la silueta de la pierna, y el ruedo recto deja descubiertos el tobillo y el empeine.

Ángela Torres posa en una escalera con top de satén ciruela, capri negro y stilettos.

La artista completó el look con un top de satén color ciruela, sin mangas y con escote en V profundo, de cuello camisero y largo hasta la cadera. La pieza está entallada en la cintura, abre con un leve vuelo en el ruedo y repite el acabado del pantalón, de modo que las dos prendas comparten textura y se diferencian solo por el tono.

Para el calzado eligió stilettos negros de punta afinada y taco alto, de cuero con brillo. Entre los segmentos de Maite y Gladys, dos de los alter egos de la anfitriona, la cantante se sumó para interpretar a dúo “Recuerdo que nunca existió”, canción que forma parte del último álbum de La Nena de Argentina. En una de las fotos que publicó después aparece el abrazo de las dos cantantes sobre la plataforma central, frente a una tribuna colmada.

Tras compartir escenario con María Becerra, Ángela Torres posí en frente al espejo del camarín.

La actriz, que compartió su carrusel este sábado 14 de noviembre a media mañana, le dedicó un sentido mensaje a la autora de “Quimera”. Allí contó que la admira desde sus comienzos y que todavía no caía en lo vivido: “No puedo creer que pise este escenario 360 de este disco impresionante que te mandaste”.

Por otra parte, en la publicación también etiquetó al peluquero Mauro Brito y a la maquilladora Guada Cecile. El pelo, castaño cobrizo, cae en ondas amplias y con mucho volumen, peinado con raya al costado. En los ojos lleva una sombra plateada con brillo, ahumada en gris oscuro hacia el pliegue, y lo completan labios nude rosados, un rubor suave y uñas lilas.

Ángela Torres y la vuelta del capri a las pasarelas de la primavera-verano 2026

Ángela Torres eligió una versión de los pantalones capri muy similar a la que se usaba a principios de los 2000, con tiro bajo y una silueta ajustada. A diferencia de aquellos diseños, los modelos actuales suelen tener la cintura más alta y confeccionarse con telas de mayor estructura.

Ángela Torres completó su look con ondas amplias, sombra plateada y argollas con brillantes.

El regreso de esta prenda se hizo evidente en las colecciones primavera-verano 2026 de Versace, Ralph Lauren e Isabel Marant, que recuperaron una tendencia popularizada por figuras como Madonna, Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker. Una de las claves para llevarla está en el calzado: los zapatos de taco alto ayudan a estilizar la figura y equilibrar el largo del pantalón.

Con un capri negro de satén, un top color ciruela y stilettos de punta, Ángela Torres recuperó esta estética durante su participación en el estreno del Quimera Tour de María Becerra en el Movistar Arena, y demostró cómo adaptar uno de los clásicos de los 2000 a un look de noche.