Eva de Dominici y Marta Fort brillaron en el show de María Becerra en el Movistar Arena: el desfile sorpresa que se robó todas las miradas

Eva de Dominici y Marta Fort formaron parte del desfile sorpresa que María Becerra incluyó en el primer show del Quimera Tour en el Movistar Arena, el viernes 13 de noviembre. La actriz y la hija de Ricardo Fort recorrieron la pasarela del escenario central con dos looks confeccionados por la diseñadora Verónica de la Canal.

La función inauguró la serie de recitales de la cantante en el estadio de Villa Crespo, con las entradas agotadas y una puesta en formato 360 grados, con el público alrededor. A lo largo de cerca de tres horas, la artista presentó su último disco junto a sus alter egos, cantó temás históricos de su repertorio y reservó un bloque dedicado a la moda.

María Becerra y Nahuel Pennisi, uno de los invitados de la noche

Eva de Dominici y Marta Fort, en la pasarela de María Becerra

Marta Fort fue la primera en aparecer, seguida por Eva de Dominici, mientras María Becerra interpretaba "Sexo es la moda". La joven lució un diseño de encaje negro transparente hasta los pies, de mangas largas, con bordados y apliques brillantes sobre lencería negra. Lo combinó con un rosario con medalla y cruz, aros colgantes y el pelo rubio suelto, peinado con ondas.

La hija del empresario fue ovacionada desde las tribunas durante su recorrido. En uno de los videos que circularon después del recital se lee la frase "Mirá, Comandante, todo el Movistar Arena aclamando a tu hija", en alusión al apodo con el que se conocía a su padre. Tras su salida, fue a los camarines a saludar a la anfitriona.

Las postales se replicaron en Instagram, donde ella, su representante Natalia Román y la creadora de contenido Mary Alderete compartieron registros del momento. Una de esas historias, con el video de su paso por la pasarela, llevaba el texto "Hermosa experiencia" y la etiqueta de la cantante. No fue su estreno como modelo: en julio de 2023 realizó su producción debut, de la mano de una agencia que entonces representaba a Zaira Nara y a la China Suárez.

Luego llegó la actriz, con un minivestido de satén, escote bordado, mangas cortas abullonadas y ruedo de encaje. El conjunto sumaba una liga y una capa larga, que se desplegaba a cada paso y caía hasta el piso.

En el registro, la modelo hace girar la capa, levanta los brazos para saludar a la platea y avanza hasta el borde del escenario. Hacia el final de la secuencia aparece la Nena de Argentina, con un atuendo negro de flecos y botas plataforma, rodeada por el cuerpo de baile.

El tema elegido para ese bloque, lanzado a fines de 2024 junto a Yandel, tiene un videoclip inspirado en la gráfica de las revistas del rubro. Esta vez sirvió de fondo para un recorrido en el que las dos invitadas caminaron entre modelos y bailarinas con distintos tipos de cuerpo.

Verónica de la Canal, la diseñadora que vistió a Eva de Dominici y Marta Fort

Verónica de la Canal, responsable de ambos looks, ya había trabajado con Eva de Dominici antes de esta noche. En los Martín Fierro del 3 de junio de 2018 llevó un vestido nude con falda amplia de volados y escote profundo, intervenido por la diseñadora con consignas a favor del aborto legal.

Marta Fort posa en el backstage del show con el diseño de transparencias de Verónica de la Canal.

Formada en diseño de indumentaria y en vestuario del Teatro Colón, la creadora debutó con una colección en el Mar del Plata Moda Show, invitada por Héctor Vidal Rivas. Su estilo, que el sitio Muy Cosmopolitas definió como romántico, victoriano y barroco, llegó a figuras como Lali, Tini y Nicki Nicole, además de la cantante que desfiló en el Movistar Arena. De hecho, en el último River que unió a La Triple T con la compositora de "Fanático", la diseñadora fue quien hizo los vestidos de novia de las dos protagonistas.

En su propia página web, contó que desde sus primeros desfiles buscó incluir siluetas diversas y resumió su manera de trabajar: "Me imagino en cada mujer a una estrella, a una reina, a una amante y en base a todo lo que imagino de ella la visto". También explicó que su sello busca resaltar la femineidad de quien usa cada prenda.

Eva de Dominici y Marta Fort lucieron los diseños de Verónica de la Canal en el tramo de moda del estreno del Quimera Tour de María Becerra en el Movistar Arena, la primera de las diez funciones que la cantante tiene programadas en ese estadio hasta febrero de 2027.