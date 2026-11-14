La China Suárez estalló en redes contra Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales. Yo soy millonaria, pero en la vida”

La China Suárez le respondió este sábado 14 de noviembre a Wanda Nara a través de sus historias de Instagram, un día después de que se difundiera el video de la pelea que ambas protagonizaron en Nordelta. Sin mencionar a la empresaria por su nombre, retomó los insultos que se escuchan en esa grabación y se refirió al dinero, a sus hijos y a su trabajo.

El enfrentamiento ocurrió el viernes 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi, conocida como la Casa de los Sueños, dónde la conductora había ido a buscar a una de sus hijas en medio de un conflicto familiar que derivó en una denuncia contra el futbolista. El exmarido de la empresaria declaró el jueves 12 en la fiscalía de Tigre y negó las acusaciones, en una causa que sigue en investigación. Horas más tarde, su actual pareja lanzó un duro descargo en las redes que volvió a enfrentarla con la conductora de MasterChef Celebrity.

Qué escribió la China Suárez sobre Wanda Nara en sus historias

La China Suárez abrió la de posteos serie con una imagen de una publicidad que grabó de niña. Sobre esa escena escribió: "Me río y voy a seguir riendo" y enumeró expresiones como "prostituta" y "muerta de hambre", frases que habría recibido por parte de Wanda Nara en su última pelea en Nordelta.

La primera historia que publicó la China Suárez en Instagram.

En ese mismo texto se dirigió a sus seguidores: "Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba gran rex mientras otras se hacían famosas c... p... y poniéndose calzoncillos de un hombre casado". El mensaje hizo referencia al supuesto boxer de Diego Maradona que Wanda Nara usó en 2006 y decantó en el inició de su carrera mediática a los 18 años.

Minutos después subió una segunda historia, con letras blancas sobre fondo negro, en la que dio por "obsoleto" el "querés ser como ella". En ese mensaje sostuvo: "Yo soy MILLONARIA, pero en la vida", y agregó: "Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches".

En esa publicación también mencionó las denuncias que tendría la empresaria en su contra y su supuesto rol en la pelea judicial con el futbolista: "No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex". Luego se preguntó qué envidiarle "a alguien así" y lo resolvió con un "Nada".

El mensaje sobre fondo negro que subió la actriz este sábado.

El dinero ocupó el tramo central del descargo. La actriz describió la influencer como "alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer, es dinero (de sus ex)", con un emoji de risa, y contrapuso su propio recorrido: "Yo lo poco ó mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años".

Hacia el cierre citó un reproche que, según su relato, recibió de la conductora: "No tenes dignidad". Además replicó que se lo dice alguien "que ofrece autos a cambio de que se casen con ella", y terminó con un pedido a quienes la leían: "Usen un poco la cabeza, un poquito".

Qué dijo Wanda Nara sobre el video de su pelea con la China Suárez

La discusión de Wanda Nara con la China Suárez salió al aire el viernes 13 en Puro Show (El Trece). En la filmación, donde apenas se ve parte del rostro de la ex Casi Ángeles, se escucha a la empresaria decir "Yo te mato yo a palos", y a su rival responder: "¿A quién vas a matar a palos?".

Wanda Nara

Ese mismo viernes, la mediática contestó en redes: "Faltan frases, editaste, dije más cosas...", y agregó: "Me tocaron mis hijos, no respondí de mí". En diálogo telefónico con Marina Calabró en Primicias Ya (América TV) justificó su reacción: "El video es la reacción de una madre desesperada".

Con las historias de este sábado, la China Suárez dio su versión pública del cruce con Wanda Nara en Nordelta, luego de las declaraciones de la empresaria en programas de espectáculos y en redes. El enfrentamiento, que hasta ahora se dirimió en los medios, podría llegar a los tribunales el lunes 16 de noviembre, la fecha que se anunció para la denuncia.