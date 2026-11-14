En medio del escándalo con la China Suárez, L-Gante defendió a Wanda Nara con una foto provocadora: "Amor y paz"

L-Gante se metió en el escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez con una historia de Instagram en la que aparece junto a su expareja. El cantante de cumbia 420, que mantuvo un romance con la conductora de MasterChef Celebrity entre 2024 y 2025, acompañó la imagen con un mensaje de apoyo y de paz, tras el durísimo cruce en las redes de la empresaria y la actriz por el episodio que vivieron en Nordelta.

La aparición del músico llegó al final de una jornada de reproches públicos. Desde la mañana, la actriz y la empresaria se respondieron con textos que giraron en torno al dinero, las exparejas y los hijos, ocho días después de la discusión que tuvieron el viernes 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi, cuyo video emitió Puro Show (El Trece) el viernes 13.

Qué publicó L-Gante sobre Wanda Nara en medio del escándalo con la China Suárez

En la imagen que publicó el músico en sus historias de Instagram, Wanda Nara aparecía sentada a su lado frente a una pared con la palabra Mafilia pintada, la misma que se lee en la gorra negra de él y haciendo referencia a cómo había bautizado a su círculo íntimo. Sobre la foto, el músico escribió: "Amor y paz".

El mensaje de apoyo de L-Gante para Wanda Nara

Debajo de ese saludo sumó una segunda línea: "Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera". El texto no nombra a ninguna de las partes ni menciona a Mauro Icardi, aunque se convirtió en un claro mensaje de apoyo para su expareja. Rápidamente, Wanda Nara respondió al gesto: reposteó la historia en su cuenta y la acompañó con una frase propia, "Como dolió este amor verdadero".

Sin embargo, el conflicto no terminó allí porque Tamara Báez, con quien L-Gante tiene una hija, había tomado el camino opuesto al del cantante, cuando celebró en un comentario el descargo de la ex Casi Ángeles que posteó el periodista Gustavo Méndez.

Cabe mencionar que el romance del cantante con la empresaria se hizo público a comienzos de noviembre de 2024, cuando lo confirmaron en un vivo de Instagram. En diciembre de ese año viajaron juntos a París y, el 13 de febrero de 2025, presentaron Amor Verdadero Remix, la canción que grabaron a dúo, desde un puesto de choripán en Puerto Madero, en la víspera de San Valentín.

Wanda Nara y L-Gante estuvieron más de un año de novios

El noviazgo terminó el domingo 20 de abril de 2025, cuando él anunció la separación en las redes. En septiembre de ese mismo año, en una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, contó que se había alejado para recomponer el vínculo con la madre de su hija y se refirió así a su ex: "La quiero, la quiero mucho y me parece buena madre, buena persona".

Desde entonces, el artista sostuvo que no mantenía trato con ella. En enero de 2026, cuando su nombre apareció en supuestos chats atribuidos a Martín Migueles, actual pareja de la mediática, llamó al programa A la Tarde (América TV) y aseguró: "No tengo comunicación con Wanda, no hablo con ella". En esa charla se declaró soltero.

Wanda Nara y L-Gante, en una selfie de la época en que eran pareja.

La China Suárez, Wanda Nara y la propuesta de casamiento que contó L-Gante

La historia de L-Gante con Wanda Nara había aparecido horas antes en uno de los mensajes de la China Suárez. Dirigiéndose a la conductora, la intérprete retomó un reproche sobre su dignidad y respondió que se lo hacía "una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella", en referencia a la oferta que había recibido el músico durante la relación.

Él mismo había relatado esa propuesta en septiembre de 2025, en la misma entrevista de +CARAS. En su versión, la empresaria le propuso: "Mirá, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro un Ferrari". El artista explicó que no aceptó porque no le gustó la forma del planteo y porque, dijo, no se deja llevar por lo que llega fácil.

El mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara

La conductora contestó con una serie de historias en las que habló de la vivienda de la actriz, del vínculo de esta con Icardi y del video de Nordelta, cuya versión completa le reclamó. "Algunas tenemos más dignidad", escribió en uno de esos textos.

L-Gante se sumó así al enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez, que este sábado ocupó las historias de Instagram de ambas. Con su foto y su pedido de paz, el referente de la cumbia 420 salió en defensa de su expareja ante la ex Casi Ángeles y deseó una salida para un conflicto que comenzó el 6 de noviembre en la casa del futbolista, en Nordelta.