Donato De Santis contó el papel que cumplió el día que mataron a Versace y el pedido de la familia: “Me quedé toda la noche en el hospital”

Donato De Santis nunca imaginó que su vida daría un giro irreversible aquel 15 de julio de 1997. Por entonces, era un chef prestigioso en Estados Unidos, con experiencia en California, Chicago y finalmente en Miami, donde se había convertido en el cocinero personal de Gianni Versace. Vivía en una dinámica íntima con el diseñador y parte de su entorno más cercano. Por eso, el impacto del crimen lo atravesó por completo y lo obligó a vivir situaciones que jamás pensó enfrentar.

Donato De Santis contó el rol que cumplió para la familia Versace el día que mataron al diseñador

En una reciente entrevista, Donato recordó el momento exacto en que recibió la noticia. “Estuve seis años viviendo codo a codo con la familia Versace. Ellos hacían su vida y nosotros, que no éramos muchos, vivíamos al lado. Justo una mañana que yo estaba en otro lado, me llaman: ‘They killed Gianni, they shot Gianni’, y yo recién me despertaba”, relató. En ese instante, ni la prensa ni el mundo conocían aún lo que había sucedido en la icónica mansión de Ocean Drive.

Donato De Santis

Al llegar al hospital, se encontró con un escenario desbordado de tensión y hermetismo. Allí permaneció toda la noche cumpliendo un rol inesperado: el de enlace entre los abogados, la familia, los funcionarios y la prensa. Según contó, uno de los pedidos más delicados provino de Donatella Versace, quien intentaba resguardar la información sobre el estado de su hermano y evitar filtraciones. “Voy a hacer lo que pueda”, le respondió el chef, decidido a protegerlos en medio del desconcierto. Incluso debió organizar falsas limusinas para despistar a los periodistas que acampaban en la puerta.

El momento de reconocer el cuerpo de Versace

El momento más duro llegó cuando la familia necesitó reconocer el cuerpo. Donato explicó que, legalmente, eso no era posible en un caso de asesinato, porque el cadáver pasa a ser propiedad del Estado. “La única persona que podía hacer algo era el gobernador”, recordó. Sin dudar, lo llamó. “Me dijo: ‘Mirá, yo no puedo hacer esto, la persona que puede manejarlo es el médico forense’”. Gracias a esa gestión, lograron un reconocimiento a través de un vidrio, en un procedimiento excepcional.

Donato de Santis.

Ese día significó un punto de quiebre en la trayectoria de Donato De Santis, es que además de ser el final de su trabajo junto a la familia Versace, fue atravesado por responsabilidades inesperadas para él en medio de una investigación internacional y un operativo mediático sin precedentes. Su testimonio aporta detalles de primera mano sobre el contexto inmediato posterior al asesinato y sobre el rol que cumplió en aquellas horas decisivas para la familia del diseñador.

