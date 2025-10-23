Así fue la noche de pastelería en MasterChef: nuevo nominado, dos platos estrella y el reto de Donato de Santis a Ian Lucas

MasterChef Celebrity vivió una de sus noches más desafiantes con una consigna que suele poner a prueba hasta a los más experimentados: la pastelería. Bajo la atenta mirada de Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, los participantes se enfrentaron en “noche de beneficios”, donde la precisión y la organización se volvieron tan importantes como el sabor. Este jueves 23 de octubre, los 12 famosos cocinaron una torta brownie para evitar la gala de eliminación y también obtener alguna de las dos medallas.

Quién hizo la peor torta de MasterChef y las dos famosas que se quedaron con las medallas

Eugenia Tobal, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Ian Lucas, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Peque Schwartzman, el Chino Leunis, Luis Ventura, Alex Pelayo, Andy Chango y Walas fueron los protagonistas de una gala cargada de dulzura. En esta oportunidad, los famosos debieron cocinar una torta brownie con merengue y dulce de leche con el objetivo de evitar gala de eliminación y quedarse con los beneficios.

El desafío consistía en preparar una torta brownie, pero la dificultad no estaba tanto en la receta como en la dinámica impuesta: solo había dos copias disponibles, colocadas en los extremos de las estaciones sobre unos rieles. Los participantes no podían dictarse las instrucciones entre sí, sino que debían acercarse personalmente a leerlas. A pesar de las dificultades, los 12 pudieron presentar su plato pero no todos tuvieron buena suerte.

Durante la noche del 23 de octubre, las mejores tortas las cocinaron Valentina Cervantes, quien se llevó la medalla dorada, y el Peque Schwartzman, que se quedó con la plateada. En tanto, Ian Lucas realizó el peor plato y pasó a la gala de eliminación del próximo domingo 26 de octubre.

El reto de Donato de Santis a Ian Lucas

El desafío de la última gala de MasterChef Celebrity puso a prueba la destreza de los participantes con una consigna dulce y exigente: preparar un brownie perfecto en tiempo récord. En medio del apuro y los nervios, Ian Lucas se enfrentó a uno de los momentos más tensos de la noche junto a Donato de Santis, quien no dudó en intervenir cuando notó que algo no salía según lo planeado.

Durante la preparación, el chef italiano marcó el ritmo de la competencia con su clásico tono exigente: “Esto ya está, ya está, sácalo, sácalo, sácalo”, insistió mientras Ian intentaba seguirle el paso. “Me empezó a retar”, comentó el influencer entre risas. Sin embargo, el clima en la cocina se mantuvo intenso pues, el chef corrigió cada paso del proceso, desde el lugar donde el concursante dejó la espátula hasta la mezcla final. La escena terminó con Ian Lucas confesando: “Ya me voy a poner a llorar”, reflejando el nerviosismo y la presión que se vivió.