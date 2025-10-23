Así son Raffaela y Francesca, las hijas de Donato de Santis: amor por Italia, pasión por la moda y una vida lejos de los lujos

Raffaela y Francesca, las hijas de Donato de Santis, comparten una vida marcada por el amor por Italia, la pasión por la moda y una rutina alejada de los lujos. Con 22 y 20 años, construyen su camino con autonomía, sensibilidad estética y una conexión familiar que se refleja en sus elecciones cotidianas.
La vida de Raffaela y Francesca, las hijas de Donato de Santis: Desde su amor por Italia hasta su pasión por la moda
Raffaela y Francesca, las hijas de Donato de Santis, crecieron en un entorno donde la cultura italiana, el diseño y la discreción forman parte de lo cotidiano. Entre viajes, proyectos personales y una mirada propia sobre el estilo, ambas jóvenes consolidan una identidad que combina tradición y actualidad.
Con 22 y 20 años respectivamente, las jóvenes son fruto de la relación del reconocido jurado de MasterChef Celebrity con Micaela Paglayán. Ambas se formaron en un hogar donde la cocina, el diseño y los viajes fueron parte de lo cotidiano. Desde pequeñas estuvieron en contacto con el mundo gastronómico y artístico, pero siempre desde una mirada íntima.
A pesar de la exposición pública de Donato de Santis, tanto Raffaela como Francesca eligieron transitar su juventud con discreción, enfocadas en sus estudios y proyectos personales. La mayor de las hermanas suele ser activa en sus redes sociales; alejada de los medios, la joven comparte fotos de vacaciones y momentos de relax con sus amigos y familia.
Uno de los aspectos que comparten es el vínculo con Italia. Más allá del origen de su padre, el país europeo representa para ellas un lugar de referencia emocional y cultural. Los viajes a ciudades como Milán, Florencia o Roma son parte de su rutina, y suelen aprovechar esos viajes para reconectar con tradiciones, paisajes y sabores.
Por otro lado, la moda también ocupa un lugar importante entre los intereses de las jóvenes. Francesca, la menor, mostró inclinación por el diseño y la estética contemporánea, con una mirada que combina lo clásico con lo urbano. Raffaela, por su parte, se vincula más con la producción visual y el estilo editorial, explorando tendencias sin perder su impronta personal.
Raffaela y Francesca mantienen una vida lejos de las cámaras
A diferencia de otros jóvenes, Raffaela y su hermana no se exponen en eventos ni buscan protagonismo en medios. Su presencia pública es ocasional y siempre vinculada a momentos familiares o iniciativas puntuales. Esta elección responde a una forma de vida que prioriza la privacidad y el desarrollo personal.
En el ámbito académico, las dos siguieron caminos vinculados al arte y la comunicación. Si bien no se definieron como figuras públicas, sus intereses las acercan a espacios creativos donde pueden aplicar lo aprendido en casa. La cocina, el diseño y la fotografía son áreas que exploran con libertad.
Raffaela y Francesca, las hijas de Donato de Santis, mantienen una vida marcada por el amor por Italia, la pasión por la moda y una rutina alejada de los lujos. En sus elecciones cotidianas se refleja una conexión con sus raíces, una mirada personal sobre el estilo y una forma de estar que prioriza lo esencial.
VDV