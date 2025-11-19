Donato de Santis reveló el tip infalible para condimentar bien una ensalada y un detalle generó furor

Donato de Santis demostró una vez más que el camino hacia la excelencia culinaria a menudo se encuentra en los detalles más sutiles. Así lo dejó plasmado a través de un video que difundió en su cuenta personal de TikTok donde reveló un consejo magistral para elevar cualquier ensalada de lo mundano a lo sublime, un truco que, según él, es infalible para lograr un aderezo perfectamente equilibrado.

Sin embargo, la revelación de esta técnica secreta quedó momentáneamente eclipsada por un factor completamente ajeno a la cocina: la propia presentación del chef, que desató una ola de reacciones en los usuarios y transformó un simple tutorial de cocina en un fenómeno viral de lo más picante.

La propuesta simple de Donato de Santis para agregarle sazón a la ensalada

El núcleo del debate culinario propuesto por Donato De Santis en sus redes sociales reside en la correcta distribución de los componentes del aderezo, específicamente en el manejo de la sal. El cocinero italiano, con su autoridad indiscutible en la materia, señaló que el error más común al preparar un vinaigrette es espolvorear la sal directamente sobre los vegetales frescos, lo cual resulta en una distribución desigual y, a menudo, en puntos de sal excesivamente concentrados.

Su método, que considera la clave para una sazón uniforme, exige que los cristales de sal seca sean completamente disueltos en un producto ácido, preferiblemente en vinagre, antes de incorporar el aceite y, luego, mezclar el resto de los ingredientes. Esta técnica asegura que cada hoja reciba la cantidad exacta de sabor, transformando la experiencia textural y gustativa del plato final. “Al hacer esto, la sal está completamente derretida”, reveló el jurado de MasterChef Celebrity mientras mostraba él mismo el experimento con sus propias manos.

No obstante, este tip infalible para los aficionados a la gastronomía quedó disuelto paradójicamente con un detalle que se deslizó en el video: Donato aparecía con el torso desnudo, lo que llamó la atención de sus seguidores, desatando comentarios de toda índole.

Donato de Santis genera furor en redes sociales

Una de las reglas básicas de la cocina es que los encargados de preparar los platillos deben de cuidar su imagen no solo por una cuestión estética, sino por una cuestión de medidas de higiene y salubridad para los comensales. Asimismo, la investidura y la jerarquía de Donato de Santis hacen prácticamente inimaginable que aparezca en paños menores revelando una de sus técnicas. Es por esta razón que se generó un estallido de comentarios que se mezclaron entre la admiración por su conocimiento con halagos directos a su condición física.

En este marco, las reacciones fueron variadas: algunos se centraron en su facilidad para convertir el arte culinario en una herramienta accesible para cualquier amante de la cocina, como así también hubo quienes resaltaron su imagen y enaltecieron su físico. “Yo también tendría esa zapan si cocinara tan rico como vos Donato genio”, “Solo una cosa queríamos ver del video y es Donato en sunga y nos lo perdimos”, “No se nota que come ensalada” y “Pero tiene tanga”, fueron algunos de los ocurrentes comentarios que circularon en la famosa red social de videos cortos.

El legado de este clip se consolidará en una dualidad fascinante: por un lado, la confirmación de que Donato De Santis es un maestro en el arte de equilibrar los sabores, ofreciendo un secreto de aderezo que perdurará en las cocinas. Por otro lado, queda como testimonio de cómo una figura pública puede generar un impacto masivo al combinar una lección de alta cocina con una audaz decisión estética, asegurando que su nombre y su consejo sigan siendo tema de conversación mucho después de que la ensalada en cuestión haya sido consumida.

