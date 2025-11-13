La feroz pelea entre Germán Martitegui y Donato de Santis por los platos en MasterChef Celebrity: "Salí, yo lo agarré primero"

En una noche llena de tensión y humor, MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a sorprender con un episodio que tuvo como protagonistas a Germán Martitegui y Donato de Santis. Los chefs, esta vez en rol de líderes de equipos, quedaron envueltos en una pelea inesperada por la vajilla para presentar sus platos.

La feroz pelea entre Germán Martitegui y Donato de Santis por los platos: "Salí, yo lo agarré primero"

La última gala de MasterChef Celebrity dejó uno de los momentos más desopilantes de la temporada. En esta oportunidad, Germán Martitegui y Donato de Santis no solo evaluaron a los participantes, sino que también tuvieron la misión de dirigir a sus propios equipos de famosos, que se enfrentaron en un desafío grupal lleno de tensión, risas y mucha cocina.

Mientras los famosos recorrían el mercado junto a Wanda Nara para elegir los ingredientes con los que prepararían sus platos, en el estudio se vivió una escena inesperada. Es que Martitegui y Donato protagonizaron un divertido cruce por la vajilla que iban a utilizar sus equipos. El episodio, que quedó grabado por las cámaras del programa, mostró a los chefs en un auténtico forcejeo, como si fueran dos participantes más tratando de asegurar sus utensilios.

MasterChef Celebrity

En medio de la pelea, se escuchó claramente a Germán Martitegui gritar: “No, no, salí, Donato, estos son míos, los agarré primero”. Fiel a su estilo, el italiano no se quedó atrás y retrucó sin dudar: “Yo los necesito”. La escena generó carcajadas entre los presentes y se convirtió en el momento más comentado de la noche en las redes sociales.

Damián Betular descubrió a Germán Martitegui haciendo trampa en el desafío de MasterChef Celebrity

En el nuevo desafío que tuvo como protagonistas a los chefs del jurado, Germán Martitegui quedó en el centro de la polémica cuando intentó hacer trampa para favorecer a una integrante de su equipo. Mientras le mostraba a Evangelina Anderson cómo debía cortar los hongos, creyendo que el gesto pasaría inadvertido, Damián Betular lo vio y lo frenó de inmediato.

Con tono firme y sorprendido, el pastelero gritó: “No se puede ayudar”, dejando expuesto el accionar de su compañero. Entre risas y justificaciones, Martitegui aseguró que solo estaba mostrando un ejemplo, pero el momento ya se había convertido en uno de los más comentados de la noche.