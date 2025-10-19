Así es la casa de Donato de Santis en Italia: construida en piedra, con vista al mediterráneo y una enorme huerta privada

Con el comienzo de MasterChef Celebrity, el nombre de Donato de Santis vuelve a ocupar un lugar importante en la televisión nacional. El cocinero, conocido por su inquebrantable acento italiano, encontró en Argentina un refugio donde abrirse camino al éxito con sus extravagantes conocimientos de cocina. No obstante, sus raíces se pueden ver del otro lado del océano, donde conformó una lujosa casa a las orillas del mar Mediterráneo junto a su esposa Micaela Paglayán.

Detalles en piedras, vista al mar y huerta propia: la lujosa casa de Donato de Santis y Micaela Paglayán

La figura de Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de la televisión argentina, trasciende las pantallas de MasterChef Celebrity. Su conexión con Italia, y especialmente con su región natal, Puglia, es sumamente profunda y visible en cada detalle de su vida personal. A casi quinientos kilómetros de Roma, en una zona costera bañada por el mar Mediterráneo, el cocinero creó una exclusiva residencia que combina rusticidad, elegancia y un marcado respeto por la tradición arquitectónica local.

Donato de Santis y Micaela Paglayán | Instagram

Quien se encarga de mostrar orgullosa el resultado de sus esfuerzos diarios es Micaela Paglayán, su esposa italiana. Allí, la compañera de vida del jurado del ciclo de Telefe suele compartir postales de su día a día en Italia. Sin embargo, su residencia llama la atención de sus miles de seguidores debido a que es una construcción que parece salida de un sueño mediterráneo. Rodeada de vegetación autóctona y con vistas que se pierden en el horizonte, la propiedad es el fiel reflejo de un estilo de vida tranquilo, cargado de tradición y conectado con la naturaleza.

Donato de Santis y Micaela Paglayán | Instagram

La vivienda, edificada con piedra clara y materiales típicos del lugar, conserva el encanto de las antiguas casonas del sur de Italia. Los tonos beige, crema y arena dominan la fachada y los interiores, evocando el calor y la luminosidad que caracterizan al Mediterráneo. Cada rincón respira historia y diseño, desde el gran patio central hasta la terraza que se abre hacia el mar, ofreciendo un espectáculo natural difícil de igualar.

En el interior, la casona se caracteriza por su estilo nórdico, con una ambientación que fusiona lo clásico con lo moderno. Uno de los ejemplos, es el patio interno donde se encuentran desplegados sillones de cemento fijados a la pared, como así también sillones de exterior y una mesa de vidrio antigua. Además, como broche final, se destacan las vasijas de diversos tamaños y estilos distribuidas en cada rincón; incluso, acompañando los escalones de la angosta escalera.

Por su parte, el diseño interior de la casa se caracteriza por una decoración sobria, con líneas simples y una paleta de colores neutros que invitan a la calma. Cada espacio refleja una elegancia discreta, donde la luz natural juega un papel fundamental, resaltando la pureza de las formas y la armonía de los tonos. Los muebles, cuidadosamente seleccionados, complementan la arquitectura, creando un ambiente sereno y acogedor donde poder descansar.

Donato de Santis y Micaela Paglayán | Instagram

La impresionante huerta orgánica de Donato de Santis

Uno de los mayores atractivos del hogar es su huerta orgánica: un terreno amplio repleto de olivos centenarios que aportan sombra y aroma. La huerta familiar de Donato de Santis y su esposa ocupa un papel protagónico, ya que el chef dedica parte de su tiempo a cultivar hortalizas y especias que luego lleva a su cocina -y presume en la famosa red social de la camarita-.

Huerta de Donato de Santis | Instagram

En las últimas semanas, se lo pudo ver cosechar pimientos, ajíes y repollos, productos típicos de la región, reafirmando su vínculo con la tierra y su pasión por los sabores auténticos. La aridez del suelo pugliese y el clima del lugar generan un marco ideal para crear sus propios alimentos.

Donato de Santis | Instagram

Así, Donato de Santis y su esposa, Micaela Paglayán, encontraron en Puglia un lugar donde el tiempo se detiene entre aromas, piedras y el mar Mediterráneo. Más que una simple residencia, su hogar es el reflejo de una filosofía de vida: la de cocinar, cultivar y vivir anclado a sus raíces. Un rincón del sur italiano que condensa el espíritu cálido y apasionado del chef que conquistó a los argentinos con su talento y su inconfundible acento italiano.

NB